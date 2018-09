CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A come astronauti. Venezia 75 si è aperta con First Man, il film di Damien Chazelle che racconta lo sbarco del primo uomo, Neil Armstrong, sulla Luna. Ma al Lido è arrivato anche l'astronauta italiano Paolo Nespoli, 61 anni. Che l'anno scorso, in collegamento dallo spazio, ha improvvisato un blue carpet. E quest'anno, per il documentario Lunar City, ha invece calcato sul serio la passerella rossa, richiestissimo dai fan con i quali si è fermato a parlare a lungo. Cosa raccontava ai ragazzini? Mi piace sentirli parlare, chiedo sempre cosa...