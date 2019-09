A come AFA Non si ricorda una Mostra del cinema calda come quella di quest'anno,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A come AFANon si ricorda una Mostra del cinema calda come quella di quest'anno, con un tasso di umidità altissimo. La sera dell'apertura di Venezia76 agli invitati in smoking pareva di stare in un bagno turco, le camicie immacolate madide di sudore. I ventagli rossi della Biennale in vendita a 8 euro sono andati bruciati. Dieci giorni dopo ad andare esauriti sono stati i poncho parapioggia: vento e diluvio sul Lido, red carpet spostato all'interno del Palazzo del cinema. BcomeBARATTA e BARBERAPaolo Baratta terminerà il suo incarico di...