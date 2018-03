A Chioggia marea a 141 Immondizie in laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACQUA ALTISSIMACHIOGGIA I chioggiotti non si sono lasciati prendere alla sprovvista dall'acqua che, l'altra notte, ha raggiunto i 141 centimetri, una decina in più rispetto alle previsioni dei giorni precedenti. Allertati dalle sirene, attivate alle 19,30, grazie al costante aggiornamento dei bollettini forniti dal Centro maree, quasi tutti sono riusciti a sgomberare in tempo gli scantinati, i pianterreni ed i negozi del centro. Anche la maggior parte degli automobilisti ha salvato le vetture trasferendole all'Isola dei Saloni e negli altri...