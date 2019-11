CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A che punto è il cosiddetto partito del Pil, ovvero l'Italia che non si è rassegnata al declino, e vorrebbe tornare alla crescita?Il tema è stato sollevato con la consueta lucidità da Angelo Panebianco in un articolo sul Corriere della Sera di qualche giorno fa. Di fronte alla disastrosa gestione del caso dell'Ilva, ma soprattutto al perdurare di politiche assistenziali (quota 100 e redito di cittadinanza) in entrambi i governi Conte, Panebianco suggerisce che ben poco sia cambiato nel passaggio dall'esecutivo giallo-verde a quello...