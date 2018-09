CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A che cosa serve il testosterone nella donna? Perché, a giuste dosi, la può rendere sessualmente vivace ad ogni età e più morbida, anche dopo la menopausa? Il testosterone è l'ormone maschile per eccellenza, è noto. Pochi sanno, tuttavia, che anche le donne hanno il testosterone, seppure a livelli dieci volte inferiori a quelli dell'uomo, ma sufficienti a svolgere azioni biologiche potenti per la salute, la sessualità e come anti-age. Nella donna normale in età fertile i livelli di testosterone sono addirittura più alti di quelli...