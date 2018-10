A cent'anni dalla nascita Primo Levi chimicoa teatro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATRO«A cent'anni dalla nascita di Primo Levi, dare vita, al Comunale di Pordenone, a questo nuovo progetto è un gesto concreto per raccontare il presente attraverso una delle voci imprescindibili del Novecento italiano». Sonia Bergamasco così sintetizza le ragioni che ispirano lo spettacolo Ex Chimico. Primo Levi e il suo secondo mestiere, al debutto in prima nazionale oggi al Teatro Comunale Verdi di Pordenone. Una produzione che Sonia Bergamasco ha ideato, diretto e interpretato: «Il periodo di prove per l'allestimento spiega - è...