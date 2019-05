A Casarsa i Turchi in Friuli di Pasolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ritorna Pier Paolo Pasolini (nella foto) con una edizione speciale. Oggi nella chiesa di Santa Croce di Casarsa, alle 18, sarà presentata in anteprima la nuova edizione del dramma I Turcs tal Friùl, uno dei grandi capolavori del Novecento da riscoprire, nel quale Pasolini che all'epoca aveva soltanto 22 anni, narra il Friuli devastato dalla guerra evocando le terribili invasioni del 1499. L'editore Quodlibet, grazie alla curatela di Giorgio Agamben, ha deciso di stamparlo come opera prima di una nuova collana dedicata alla poesia in dialetto...