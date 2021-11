Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(t.b.) Stipati come sardine in una scatola di metallo. Il paragone, per quanto obsoleto, continua ad essere quantomai azzeccato per descrivere quanto accade ogni tanto nelle corse degli autobus Actv. L'ultimo episodio in termini temporali è stato registrato ieri nella linea 10 che collega la stazione di Mestre. Un simbolo di alcune corse messe in campo dall'azienda di trasporto pubbliche che spazientisce chi è costretto a ricorrere...