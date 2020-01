Il tormentone compensi torna puntuale con Sanremo: a rilanciarlo oggi è il sito Dagospia che parla di un assegno pronto da 300mila euro per Roberto Benigni (nella foto), tra le star più attese del festival 2020, nella serata del 6 febbraio. Le trattative, in realtà, sarebbero ancora in corso e un simile cachet - anche se confermato - sarebbe in linea, anzi leggermente ritoccato al ribasso, con le precedenti apparizioni del premio Oscar all'Ariston (l'ultima nel 2011) e con l'impegno alla razionalizzazione e al contenimento dei costi. Nelle indiscrezioni - non confermate - si è parlato anche di un cachet di 20-25mila euro per le signore del festival, di 50mila euro per Antonella Clerici e di 140mila per Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, con cui però l'accordo non sarebbe stato ancora chiuso. Le due giornaliste del Tg1, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, non percepiranno compenso. Nel complesso il festival punta a proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni, mantenendo il costo complessivo al di sotto dei 18 milioni e puntando a superare la raccolta pubblicitaria record da 31,1 milioni messa a segno nel 2019.

