Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACCESSORIQuadrato, leggero, in seta, lana o viscosa, a tinta unita o a fantasia: parliamo del foulard, l'accessorio più raffinato della moda (non solo) femminile. Un dettaglio, spesso strategico, capace di dare un tocco originale all'abbigliamento per tutti i giorni, mettere in ordine i capelli, aggiungere colore a un completo sobrio e rinnovare il manico di una borsa classica. Insomma, il foulard è il vero passepartout del look. Che...