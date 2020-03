56 CASI IN TOTALE

VENEZIA Ha 80 anni e abita a Mira uno dei nuovi pazienti ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre per coronavirus. Il suo primo accesso agli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima è di domenica quando si rivolge al pronto soccorso di Dolo lamentando una serie di dolori e una forte ritenzione idrica. Tanto che viene visitato da urologo. È lui a indirizzare il paziente in Cardiologia dove la visita evidenza una forte tosse. Il resto, sono prassi e cronaca ormai consolidate di fronte a certi sintomi: tampone faringeo e diagnosi da positività al Covid-19 che lo porta ad un trasferimento al reparto di Malattie Infettive dell'Angelo.

Il suo, quindi, è uno degli otto nuovi casi di positività al Covid-19 registrati ieri nel veneziano tra pazienti sintomatici e ricoverati in struttura e persone (medici e operatori sanitari) risultati positivi al tampone ma asintomatici, e quindi in quarantena a casa. Per una conta che si aggiorna ancora e tocca quota 56 casi totali nei distretti dell'Ulss Serenissima.

Di questi, 19 sono persone ricoverate negli ospedali di Mestre (8), Venezia (9), Mirano (1) e Dolo (1). Dei 19 ricoverati, 9 - tutti ultrasettantenni con patologie pregresse - sono in Terapia intensiva: 6 all'Angelo e 3 al Civile. Il resto (37) sono operatori sanitari, medici e parenti delle persone ricoverate.

DUE POSITIVI A VENEZIA

Sempre ieri sono risultati positivi altri due tamponi al Civile e per la prima volta si tocca un reparto esterno allo Jona: Psichiatria. È lì che è risultata positiva una donna ricoverata dal 14 febbraio e ora spostata agli Infettivi, e il suo medico curante, in isolamento a casa e asintomatico. Prima di loro, uno dei casi asintomatici riguardava un operatore sanitario residente a Santa Maria di Sala - secondo caso di positività al Covid-19 del Miranese, dopo quello registrato alcuni giorni fa a Noale - ma in servizio all'ospedale di Treviso. Asintomatico, come da protocollo in isolamento a casa e l'Ulss sta provvedendo a verificare i contatti dell'uomo ed effettuando opportune verifiche sui famigliari.

LA PRIMA DIMISSIONE

Nell'insieme dei dati, in un'ospedale, quello di Mestre, che lunedì sera ha fatto i conti con la morte di Umberto Pavan, 79 anni della Gazzera, c'è stato anche il primo dimesso veneziano: è un uomo ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Malattie Infettive dell'Angelo. Questo mentre un caso sospetto si registra a Cavallino-Treporti da dove lunedì sera è stato portato in ospedale a Mestre un autotrasportatore che nei giorni scorsi era stato in Lombardia e che in serata aveva accusato alcuni problemi respiratori. Sottoposto a tampone, si attende l'esito.

Sempre a Cavallino è in isolamento un dipendente dell'ospedale Civile che era risultato positivo al virus. Mentre è a Mestre, in condizioni stabili (seppur in Rianimazione) l'anziano di Chioggia passato dalla Cardiologia dell'ospedale clodiense alla Terapia intensiva dell'Angelo.

