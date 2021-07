Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

50 COPPIE IN SFIDASabato 24 luglio alle ore 20,45 in piazza Torino a Jesolo, torna Griglie Roventi, il campionato di barbeque per non professionisti, che dopo un anno in versione digitale torna in presenza. 50 coppie di cuochi che si sfideranno a colpi di ricette. Avranno a disposizione 50 griglie Weber, un kit di carne uguale per tutti, e promettono di darsi filo da torcere per dimostrare le loro capacità nel cuocere perfettamente la carne...