20:30 ARENA GIARDINI

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

A SEGUIRE

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

HOPPER/WELLES di Orson WELLES

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

200 METERS di Ameen NAYFEH (Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia, 90', v.o. arabo s/t italiano) con Ali Suliman V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica

TOPSIDE di Celine HELD, Logan GEORGE

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori - EVENTI SPECIALI

GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia FARINA (Italia, 108', v.o. italiano/inglese/francese s/t italiano) con Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing

Giovedì 10 settembre

16:45 SALA GRANDE

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111', v.o. tedesco s/t italiano/inglese) con Mala Emde

19:30 SALA GRANDE

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88', v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Naián González Norvind, V.M. 14*

22:00 SALA GRANDE

Fuori concorso

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109', v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May V.M. 14*

14:15 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90', v.o. kazako/russo s/t italiano/inglese) con Azamat Nigmanov

17:00 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96', v.o. inglese s/t italiano) con James Norton

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV

17:00 PALABIENNALE

Orizzonti

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI

19:00 SALA GIARDINO

Orizzonti CORTOMETRAGGI V.M. 14*

DAS SPIEL (THE GAME) di Roman HODEL (Svizzera, 17', v.o. tedesco/turco/inglese/italiano s/t italiano/inglese)

THE SHIFT di Laura CARREIRA (UK, Portogallo, 9', v.o. inglese s/t italiano) con Anna Russell-Martin

ENTRE TÚ Y MILAGROS di Mariana SAFFON (Colombia, 20', v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Sofía Paz

NATTÅGET (THE NIGHT TRAIN) di Jerry CARLSSON (Svezia, 15', v.o. svedese/francese/inglese s/t italiano/inglese) con Erik Nilsson

BEING MY MOM di Jasmine TRINCA (Italia, 12', v.o. senza dialoghi) con Alba Rohrwacher

MÂY NHU'NG KHÔNG MU'A (LIVE IN CLOUD CUCKOO LAND) di Nghia VU MINH, Thy PHAM HOANG MINH (Vietnam, Corea del Sud, 19', v.o. vietnamita s/t italiano/inglese) con Giang Le Binh

THE RETURN OF TRAGEDY di Bertrand MANDICO (Francia, 24', v.o. inglese s/t italiano) con David Patrick Kelly Fuori concorso

14:00 SALA ASTRA 1

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

16:30 SALA ASTRA 1

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

19:15 SALA ASTRA 1

Settimana della critica SIC@SIC

J'ADOR di Simone BOZZELLI (Italia, 16', v.o. italiano s/t inglese) con Claudio Segaluscio

A seguire

Settimana della critica

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge CUCHÍ (Messico, 122', v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con José Antonio Toledano V.M.18*

22:15 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO, Massimiliano DE SERIO V.M. 14*

14:15 SALA ASTRA 2

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

16:45 SALA ASTRA 2

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

19:30 SALA ASTRA 2

Settimana della critica SIC@SIC

J'ADOR di Simone BOZZELLI

A seguire

Settimana della critica

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge CUCHÍ V.M.18*

22:30 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO, Massimiliano DE SERIO V.M. 14*

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO V.M. 14*

A SEGUIRE

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ

20:30 ARENA GIARDINI

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO - V.M. 14*

A seguire

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO V.M. 14*

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI (Italia, 83', v.o. italiano s/t inglese)

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN MAMA di LI Dongmei (Cina, 134', v.o. cinese s/t italiano) con Cheng Shuqiong

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge CUCHÍ V.M. 18*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori - Eventi speciali

SI BALLERÀ FINCHÉ ENTRA LA LUCE. EXTRALISCIO - PUNK DA BALERA di Elisabetta SGARBI (Italia, 93', v.o. italiano s/t inglese) con Mirco Mariani

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO - V.M. 14*

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI

Venerdì 11 settembre

16:45 SALA GRANDE

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92', v.o. azero s/t italiano/inglese) con Orkhan Iskandarli,

19:00 SALA GRANDE

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108', v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

22:00 SALA GRANDE

Fuori concorso

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78', v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Eduard Fernández

14:00 SALA DARSENA

Orizzonti

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157', v.o. tagalog s/t italiano/inglese) con Bart Guingona

17:30 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109', v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Pietro Castellitto, Anita Caprioli

21:00 SALA DARSENA

Fuori concorso

PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio VERDELLI (Italia, 100', v.o. italiano/francese s/t italiano/inglese) con Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Caterina Caselli, Isabella Rossellini, Francesco De Gregori, Patrice Leconte

14:00 PALABIENNALE

Orizzonti

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ

17:30 PALABIENNALE

Orizzonti

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO

21:00 PALABIENNALE

Fuori concorso

PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio VERDELLI

19:30 SALA GIARDINO

Orizzonti Cortometraggi

ANITA di Sushma KHADEPAUN (India, USA, 17', v.o. gujarati/inglese s/t italiano/inglese) con Aditi Vasudev

SOGNI AL CAMPO di Magda GUIDI animazione (Francia, Italia, 9', v.o. senza dialoghi)

À FLEUR DE PEAU di Meriem MESRAOUA (Francia, Qatar, Algeria, 15', v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Amina Hilal

MIEGAMASIS RAJONAS (PLACES) di Vytautas KATKUS (Lituania, 13', v.o. lituano s/t italiano/inglese) con Vygantas Bachmackij

WAS WAHRSCHEINLICH PASSIERT WÄRE, WÄRE ICH NICHT ZUHAUSE GEBLIEBEN (WHAT PROBABLY WOULD HAVE HAPPENED, IF I HADN'T STAYED AT HOME) di Willy HANS (Germania, 20', v.o. tedesco/inglese s/t italiano/inglese) con Anne Rohde

WORKSHOP di Judah FINNIGAN (Nuova Zelanda, 16', v.o. inglese s/t italiano) con Elizabeth Winders

SÌ di Luca FERRI (Italia, 19', v.o. italiano (testo) s/t inglese) Fuori concorso

14:00 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI

16:15 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109', v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell V.M. 14*

19:30 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I. TVERDOVSKIY (Russia, Estonia, Italia, UK, 130', v.o. russo s/t italiano) con Natalya Pavlenkova V.M. 14*

22:15 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN MAMA di LI Dongmei

14:15 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI

16:30 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN V.M. 14*

19:45 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I. TVERDOVSKIY V.M. 14*

22:30 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN MAMA di LI Dongmei

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO

A seguire

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV

20:30 ARENA GIARDINI

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO

A seguire

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN V.M. 14*

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118', v.o. inglese s/t italiano) V.M. 14*

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157', v.o. tagalog s/t italiano) con Bart Guingona

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN V.M. 14*

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR) di Rodrigo SEPÚLVEDA (Cile, Argentina, Messico, 93', v.o. spagnolo s/t italiano) con Alfredo Castro V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica

TVANO NEBUS (THE FLOOD WON'T COME) di Marat SARGSYAN (Lituania, 97', v.o. lituano s/t italiano) con Valentinas Masalskis V.M. 14*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori - Eventi speciali

SAMP di Flavia MASTRELLA, Antonio REZZA (Italia, 78', v.o. italiano s/t inglese) con Antonio Rezza

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO V.M. 14*

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN V.M. 14*

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118', v.o. inglese s/t italiano) V.M. 14*

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ

Sabato 12 settembre

19:00 SALA GRANDE

Cerimonia di premiazione inviti

21:00 SALA GRANDE

Fuori concorso Film di chiusura

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98', v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi

19:00 SALA DARSENA

Diretta della cerimonia di premiazione inviti

19:00 PALABIENNALE

Diretta della cerimonia di premiazione

A seguire

Fuori concorso Film di chiusura

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI

20:00 SALA GIARDINO

Proiezione del film vincitore del Leone del futuro premio Venezia opera prima Luigi De Laurentiis

22:30 SALA GIARDINO

Proiezione del film vincitore del Leone d'argento - gran premio della giuria

13:45 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY V.M. 14*

16:30 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78', v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Eduard Fernández

19:30 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

200 METERS di Ameen NAYFEH - V.M. 14*

22:00 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR) di Rodrigo SEPÚLVEDA V.M. 14*

14:00 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY V.M. 14*

16:45 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA

19:45 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

200 METERS di Ameen NAYFEH V.M. 14*

22:15 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR) di Rodrigo SEPÚLVEDA V.M. 14*

20:30 ARENA LIDO

Fuori concorso Film di chiusura

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI

A seguire

Proiezione del film vincitore del leone d'Oro

20:30 ARENA GARDINI

Fuori concorso Film di chiusura

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI

A seguire

Proiezione del film vincitore del Leone d'Oro

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

CITY HALL di Frederick WISEMAN (USA, 275', v.o. inglese s/t italiano)

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY V.M. 14*

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica Evento speciale film di chiusura

THE ROSSELLINIS di Alessandro ROSSELLINI (Italia, Lettonia, 90', v.o. italiano/inglese/spagnolo/francese s/t italiano) con Isabella Rossellini, Renzo Rossellini, Ingrid Rossellini

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

SAINT-NARCISSE di Bruce LABRUCE (Canada, 101', v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Félix-Antoine Duval V.M. 14*

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso Film di chiusura

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

CITY HALL di Frederick WISEMAN

Domenica 13 settembre

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Proiezione del film vincitore del Leone d'Oro

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Proiezione del film vincitore del Leone d'Oro

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Proiezione del film vincitore del leone d'Oro

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Proiezione del film vincitore del leone d'Oro

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Proiezione del film vincitore del leone d'Oro

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Proiezione del film vincitore del leone d'Oro

