2018, l'anno di Netflix

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CLASSIFICANonostante alcuni affermino che non è stata una grande annata, a rileggere l'elenco dei film usciti nel 2018 si direbbe che l'idea è abbastanza sballata. Un anno vissuto tra l'altro con le polemiche sulla contrapposizione quasi talebanica tra i film da vedere in sala e quelli direttamente sulle piattaforme come Netflix, Amazon. Ecco la classifica 2018.1 VISAGES, VILLAGES (Agnès Varda e JR) Il film dell'anno è un'opera particolare, che si distacca da una forma narrativa classica, tra il documentario e un'esperienza visiva...