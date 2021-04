Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il cast c'è (forse potrebbe arrivare qualche sorpresa last minute, un artista mai presente al Primo Maggio), i conduttori saranno ufficializzati a breve (sulla riconferma di Ambra sembrano non esserci tanti dubbi), alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma fervono i lavori per mettere a punto il palco: anche quest'anno il Concertone del Primo Maggio non molla davanti alla pandemia. Con la speranza in futuro di riprendersi Piazza...