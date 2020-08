19:15 SALA GRANDE

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104', v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Casey Affleck

21:45 SALA GRANDE

Fuori concorso

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128', v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano/inglese) con Gavino Ledda

14:00 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92', v.o. francese s/t italiano/inglese) con Anthony Bajon

16:30 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120', v.o. arabo/inglese s/t italiano/inglese) con Khansa Batma,

14:00 PALABIENNALE

Orizzonti

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI

16:15 PALABIENNALE

Orizzonti

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI

14:00 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

SPORTIN' LIFE di Abel FERRARA

16:30 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX

19:00 SALA ASTRA 1

Settimana della critica sic@sic

LE MOSCHE di Edgardo PISTONE (Italia, 15', v.o. italiano/dialetto napoletano s/t inglese) con Roberto Navarra

A seguire

Settimana della critica

SHORTA di Anders ØLHOLM, Frederik Louis HVIID (Danimarca, 108', v.o. danese/arabo s/t italiano/inglese) con Jacob Lohmann V.M.14*

14:15 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

SPORTIN' LIFE di Abel FERRARA

16:45 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX

19:15 SALA ASTRA 2

Settimana della critica sic@sic

LE MOSCHE di Edgardo PISTONE

A seguire

SETTIMANA DELLA CRITICA

SHORTA di Anders ØLHOLM, Frederik Louis HVIID

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD

A seguire

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI

20:30 ARENA GARDINI

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD

A seguire

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

MAINSTREAM di Gia COPPOLA

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO (Italia, 12', v.o. italiano/inglese s/t inglese) con Maria Continella)

A seguire

Fuori concorso

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO (Italia, 120', v.o. inglese/italiano s/t italiano/inglese)

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

ZANKA CONTACT

di Ismaël EL IRAKI

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

SPORTIN' LIFE di Abel FERRARA

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

SHORTA di Anders ØLHOLM, Frederik Louis HVIID

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

RESIDUE di Merawi GERIMA (USA, 90', v.o. inglese s/t italiano) con Obinna Nwachukwu

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

MAINSTREAM di Gia COPPOLA

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO

A seguire

Fuori concorso

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI

Lunedì 7 settembre 2020

16:30 SALA GRANDE

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120', v.o. russo s/t italiano/inglese) con Julia Vysotskaya

19:15 SALA GRANDE

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT (Polonia, Germania, 113', v.o. polacco/russo s/t italiano/inglese) con Alec Utgoff

22:00 SALA GRANDE

Fuori concorso

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110', v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir

14:15 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d'Avorio, Francia, Canada, 92', v.o. francese/dioula s/t italiano/inglese) con Koné Bakary

16:45 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128', v.o. italiano/francese s/t inglese)

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE

16:45 PALABIENNALE

Orizzonti

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI

19:30 SALA GIARDINO

Biennale college cinema

presentazione

FUCKING WITH NOBODY di Hannaleena HAURU (Finlandia , 105, v.o. finlandese s/t inglese/italiano) con Hannaleena Hauru, V.M. 14*

22:15 SALA GIARDINO

Evento in collaborazione con la rai inviti

Segue q&a dopo la proiezione

REVENGE ROOM di Diego BOTTA (Italia, 20', v.o. italiano) con Alessio Boni

14:15 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO

A seguire

Fuori concorso

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO

17:00 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

ASSANDIRA di Salvatore MEREU

19:45 SALA ASTRA 1

Settimana della critica SIC@SIC

WHERE THE LEAVES FALL di Xin Alessandro ZHENG (Italia, 16', v.o. italiano/cinese/dialetto cinese s/t italiano) con Giulio Anan Cai

A seguire

Settimana della critica

NON ODIARE di Mauro MANCINI (Italia, Polonia, 96', v.o. italiano s/t inglese) con Alessandro Gassmann

14:30 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO

A seguire

Fuori concorso

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO

17:15 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

ASSANDIRA di Salvatore MEREU

20:00 SALA ASTRA 2

Settimana della critica SIC@SIC

WHERE THE LEAVES FALL di Xin Alessandro ZHENG

A seguire

Settimana della critica

NON ODIARE di Mauro MANCINI

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT (Polonia, Germania, 113', v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff

A seguire

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY

20:30 ARENA GIARDINI

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT

A seguire

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY

17:00 SCUOLA GRANDE DELLA MISERICORDIA

Fuori concorso INVITI

SEGUE DIBATTITO DOPO LA PROIEZIONE

PRINCESSE EUROPE di Camille LOTTEAU (Francia, 108', v.o. francese/inglese s/t italiano/francese) con Bernard-Henri Lévy - in collaborazione con il Comune di Venezia

9:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI

9:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

ASSANDIRA di Salvatore MEREU

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR (Italia, Francia, 9', v.o. italiano s/t inglese) con Luciano Vergaro

A seguire

Fuori concorso

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile, 84', v.o. portoghese s/t italiano) con Caetano Veloso

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO

A seguire

Fuori concorso

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

ASSANDIRA di Salvatore MEREU

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME di Lili HORVÁT (Ungheria, 95', v.o. ungherese s/t italiano) con Natasa Stork

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica

NON ODIARE di Mauro MANCINI

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori - EVENTI SPECIALI

DAS NEUE EVANGELIUM (THE NEW GOSPEL) di Milo RAU (Germania, Svizzera, Italia, 107', v.o. italiano/inglese/francese s/t inglese) con Yvan Sagnet

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

ASSANDIRA di Salvatore MEREU

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY 21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER

A seguire

Fuori concorso

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI

Martedì 8 Settembre

16:45 SALA GRANDE

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99', v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano/inglese) con Maria Zreik

19:15 SALA GRANDE

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100', v.o. arabo/curdo s/t italiano/inglese)

21:45 SALA GRANDE

Consegna del Leone d'Oro alla carriera a AnnHui

A SEGUIRE

Fuori concorso

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140', v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Sandra Ma

14:15 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139', v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Babak Karimi

17:30 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73', v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano/inglese) con Lúcia Moniz

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI

17:30 PALABIENNALE

Orizzonti

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA

19:45 SALA GIARDINO

Biennale college cinema

EL ARTE DE VOLVER di Pedro COLLANTES (Spagna, 91, v.o. spagnolo s/t inglese/italiano) con Macarena García

14:15 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER,

A seguire

Fuori concorso

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL

16:30 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING

19:15 SALA ASTRA 1

Settimana della critica SIC@SIC

ACCAMÒRA (IN QUESTO MOMENTO) di Emanuela MUZZUPAPPA (Italia, 11', v.o. italiano/dialetto calabrese s/t italiano) con Carmelo Macrì

A seguire

Settimana della critica

HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz OKYAY (Turchia, Francia, Qatar, 90', v.o. turco/arabo, s/t italiano/inglese) con Nalan Kuruçim

22:00 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

CIGARE AU MIEL (HONEY CIGAR) di Kamir AÏNOUZ (Francia, Algeria, 100', v.o. francese/berbero s/t italiano) con Zoé Adjani V.M. 14*

14:30 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER

A seguire

Fuori concorso

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL

16:45 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING

19:30 SALA ASTRA 2

Settimana della critica SIC@SIC

ACCAMÒRA (IN QUESTO MOMENTO) di Emanuela MUZZUPAPPA

A seguire

Settimana della critica

HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz OKYAY

20:15 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

CIGARE AU MIEL (HONEY CIGAR) di Kamir AÏNOUZ

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

A seguire

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI

20:30 ARENA GARDINI

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

A seguire

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT

12.30 MULTISALA ROSSINI 1

Fuori concorso

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

Fuori concorso

HOPPER/WELLES di Orson WELLES (USA, 130', v.o. inglese s/t italiano) con Dennis Hopper, Orson Welles

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

Orizzonti

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER

A seguire

Fuori concorso

NARCISO EM FÉRIASdi Renato TERRA, Ricardo CALIL

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

Fuori concorso

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO, Massimiliano DE SERIO (Italia, Francia, Belgio, 104', v.o. italiano s/t inglese) con Salvatore Esposito V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

Settimana della critica

HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz OKYAY

MULTISALA ROSSINI 3

Giornate degli autori

KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I. TVERDOVSKIY (Russia, Estonia, Italia, UK, 130', v.o. russo s/t italiano) con Natalya Pavlenkova V.M. 14*

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NIEGU JU NIGDY NIE BDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Magorzata SZUMOWSKA, coregia: Micha ENGLERT

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Fuori concorso

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

Venezia 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Fuori concorso

HOPPER/WELLES di Orson WELLES

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

Orizzonti

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA

Mercoledì 9 settembre

19:30 SALA GRANDE

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89', v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

22:00 SALA GRANDE

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115', v.o. giapponese s/t italiano/inglese) con Yu Aoi

14:15 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96', v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano/inglese) con Indira Andrewin

17:00 SALA DARSENA

Orizzonti

Segue q&a dopo la proiezione

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114', v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Ke Bai

14:15 PALABIENNALE

Orizzonti

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA

16:45 PALABIENNALE

Orizzonti

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing

14:15 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

HOPPER/WELLES di Orson WELLES

17:00 SALA ASTRA 1

Fuori concorso

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI

19:45 SALA ASTRA 1

Settimana della critica SIC@SIC

FINIS TERRAE di Tommaso FRANGINI (USA, Italia, 16', v.o. inglese s/t italiano) con Ryan Masson

A SEGUIRE

Settimana della critica

TOPSIDE di Celine HELD, Logan GEORGE (USA, 90', v.o. inglese s/t italiano) con Celine Held

22:15 SALA ASTRA 1

Giornate degli autori

OAZA (OASIS) di Ivan IKI V.M. 14*

14:30 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

HOPPER/WELLES di Orson WELLES

17:15 SALA ASTRA 2

Fuori concorso

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI

20:00 SALA ASTRA 2

Settimana della critica SIC@SIC

FINIS TERRAE di Tommaso FRANGINI

A SEGUIRE

Settimana della critica

TOPSIDE di Celine HELD, Logan GEORGE

22:30 SALA ASTRA 2

Giornate degli autori

OAZA (OASIS) di Ivan IKI

20:30 ARENA LIDO

Venezia 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

A SEGUIRE

Venezia 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA

© RIPRODUZIONE RISERVATA