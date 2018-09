«1938-Diversi», la persecuzione ebraica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAAl Palazzo del cinema nel settembre 1940 si presentava «Suss l'ebreo», un film nazista di propaganda antisemita, oggi negli stessi edifici del Lido arriva «1938-Diversi» di Giorgio Treves, realizzato con materiali d'archivio degli anni 30 e fino al 43 e con testimonianze uniche, preziose e commoventi di persone che dalle leggi razziali ebbero la vita stravolta per sempre, oggi una generazione in estinzione. Uscirà in sala l'11 ottobre con Mariposa e il 23 ottobre in tv su Sky Arte che ha collaborato alla produzione della...