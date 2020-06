L'ANNIVERSARIO

Le prime pagine di lunedì 10 giugno 1940 sono tutte per un ventenne che a sorpresa ha vinto il Giro d'Italia battendo Gino Bartali. Il ciclismo è il vero sport nazionale. I giornali parlano di questo ragazzo magro, col petto carenato e un naso affilato e lungo che sembra il becco di uno di quegli uccelli abituati a volare solo sopra le nuvole. È figlio di un contadino di Novi Ligure, si è allenato facendo il garzone di salumiere, decine di chilometri al giorno, e seguendo gli insegnamenti di un massaggiatore cieco che chiamano l'orbo veggente. Ma il titolo assurdamente lungo della Gazzetta dello Sport lascia capire che qualcosa cancellerà subito l'euforia: Il coscritto Fausto Coppi è il vincitore del 28° Giro d'Italia che, nel doppio segno della giovinezza e della tradizione, ha recato alle folle sportive d'Italia la testimonianza della gagliardia e della Patria in armi. Orio Vergani non ha dubbi, questo Giro è passato in un clima di attesa di ben altri eventi. Coppi, il coscritto, è già in divisa pronto per l'appello che Mussolini sta per fare e il giorno dopo sui giornali di lui non si parlerà più.

EUROPA IN FIAMME

Quell'Italia è ubriaca di attesa in un'Europa da dieci mesi in fiamme, da quando Hitler ha aggredito la Polonia e in poco tempo ha occupato Danimarca, Norvegia, Belgio e Olanda. La Gran Bretagna è stata costretta a richiamare in patria uomini e mezzi dalle colonie per difendere l'isola da una possibile invasione. Ora i tedeschi stanno per entrare a Parigi.

A leggere i giornali di quel 10 giugno, l'Italia sembra quasi un paese adagiato in una vita normale. Il neopromosso Venezia ha piacevolmente sorpreso, è persino stato in testa alla classifica, con Valentino Mazzola, una mezzala lombarda che è arrivato in laguna come marinaio della Regia Marina e si è messo in mostra palleggiando a piedi nudi. Gli hanno subito comprato un paio di scarpe da calcio. In porta c'è Manlio Bacigalupo, sette fratelli tutti calciatori, Valerio sarà il numero uno del Grande Torino di capitan Valentino.

La radio ha già annunciato che nel pomeriggio parlerà il Duce, gli altoparlanti Marelli sono stati accesi in tutte le piazze d'Italia. Il balcone di Piazza Venezia si spalanca alle 18 precise, Mussolini s'affaccia vestito nella sahariana nera di caporale d'onore della Milizia, stivali, berretto con l'aquila. Il Popolo d'Italia, giornale ufficiale del regime, batte tutti sul tempo: Il Duce appare in divisa fascista, il braccio proteso nel saluto romano, il busto eretto, il volto sereno come una scultorea figura cesarea.

IL DISCORSO

Un discorso di 7000 parole che restano tragicamente nella storia: Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia Popolo italiano corri alle armi, e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Sembra quasi che Mussolini abbia fretta di entrare in guerra per paura che Hitler, fin qui imbattibile, possa vincere tutto da solo lasciando all'alleato le briciole. Galeazzo Ciano, genero del duce, annota nel suo diario: Sono triste, molto triste. L'avventura comincia. Che Dio assista l'Italia. I fascisti veneti cantano: Quando saremo a Niza/ ghe pianterem la giostra/ e ghe direm ai francesi/ che questa è casa nostra. A Padova, nel cortile del Bo, gli universitari si arruolano volontari, le baionette levate: Siamo fiaccole di vita/ siam l'eterna gioventù.

I giornali dell'11 hanno titoli cubitali a piena pagina. Il Gazzettino: Il Duce chiama il popolo alle armi per spezzare le catene del Mare nostro. C'è chi, come Il Resto del Carlino, spara a caratteri enormi Guerra fascista. Per il Corriere della Sera La parola d'ordine è vincere. Questo paese di poco più di 42 milioni di abitanti è pronto a schierare i suoi 8 milioni di baionette. Ma ha una popolazione attiva di appena 17 milioni di lavoratori, meno di un terzo nell'industria. Ha soltanto 11.329 laureati e deve difendersi dalle malattie che segnano la miseria nelle campagne e nelle periferie: il tracoma colpisce un milione di persone, la tubercolosi provoca ogni due case un morto come ha appena accertato un'inchiesta.

IL CLIMA

Duce, la decisione storica che voi avete proclamato mi ha commosso profondamente, gli telegrafa Hitler. Mussolini impiega qualche giorno per muoversi, il primo attacco è il 21 giugno alle tre di notte, c'è già l'ora legale: ha schierato 325 mila uomini tra il Monte Bianco e il mare che sferrano l'attacco contro meno di centomila francesi. Il re si è trasferito in zona d'operazione, sembra quasi si riscopra Re soldato e annuncia: Come 25 anni prima sono ritornato tra voi. I nemici rispondono in giornata con bombe inglesi su Torino che causano 14 morti e con navi francesi che sparano cannonate sulle città liguri, una dozzina di vittime tra Genova e Savona. In tre giorni la Francia firma l'armistizio a Roma, nella Villa Incisa all'Olgiata dove il maresciallo Pietro Badoglio illustra le condizioni. Ma non si è trattato di una passeggiata: ci sono stati 631 caduti, 616 dispersi, 2631 feriti e congelati; la cifra dei prigionieri, 1141, è tenuta segreta. I francesi hanno avuto 37 morti, 42 feriti e 150 dispersi.

L'illusione è che tutto finisca in fretta. Gli italiani si preparano, tra razionamenti e tessere annonarie. Dal Gazzettino: Le prenotazioni dello zucchero e del sapone per il mese di luglio debbono essere effettuate entro il 25 del corrente mese a mezzo della carta annonaria color lilla. La carne è vietata da martedì a venerdì, sono concessi 300 grammi di burro al mese e mezzo litro di olio.

SUL GAZZETTINO

E attenzione agli allarmi aerei. Dal Gazzettino del 13 giugno: Il ministero della guerra comunica: il segnale d'allarme consiste in sei riprese consecutive di suono delle sirene della durata di 15 secondi ciascuna, intervallate pure di 15 secondi, o nel suono a martello delle campane per la stessa durata di tempo. Obbligatorio azzurrare le lampadine e dipingere i vetri di blu perché la sera non si vedano le luci. Non si fanno gli esami di maturità, tutti promossi.

L'esercito ha bisogno di ogni cosa, occorrono miliardi di lire, aumentano le tasse, c'è l'obbligo di sottoscrivere prestiti pubblici. C'è forte disparità tra le esigenze delle forze armate e la capacità produttiva dell'industria e degli armamenti: Ci si preparava per la primavera del '41!, segnala a Mussolini il ministro della guerra Graziani il 25 maggio. Mancano anche le divise, un milione di serie circa segnala il solito ministero. Non ci vorrà molto per capire come andrà a finire.

Da poche settimane lo scrittore bellunese Dino Buzzati ha pubblicato il suo capolavoro, Il deserto dei Tartari: è la storia di una guarnigione che aspetta un nemico che non arriverà. La realtà sarà drammaticamente diversa.

Edoardo Pittalis

