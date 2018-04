Ztl, in un giorno 971 accessi a rischio multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Nel loro primo giorno di lavoro anti-furbetti, gli occhi elettronici ai varchi hanno immortalato la bellezza di 1.348 accessi in ztl, di cui solo poco più di un quarto (377, il 27 per cento per l'esattezza) rientra nella cosiddetta white list, ossia l'elenco degli autorizzati con pass permanente o temporaneo. Poco meno di un migliaio (971), invece, appartiene alla «zona grigia», come la chiama l'assessore udinese Enrico Pizza, in cui ricadono tutti quelli che rischiano la multa nel caso della mancata comunicazione della targa...