Ztl, giovedì in giunta la sospensione delle telecamere

LA VICENDAUDINE La sospensione delle telecamere che vigilano sulla Ztl arriverà in giunta già giovedì. L'assessore alla mobilità Loris Michelini, infatti, nella seduta di ieri dell'esecutivo ha presentato ai colleghi il suo progetto e ha avuto mandato di presentare l'istruttoria già per questa settimana; il documento, inoltre, non dovrà nemmeno passare al vaglio del consiglio comunale, stando a quanto ha detto l'assessore. I tempi, quindi, saranno veloci. «La volontà è di spegnere in via sperimentale i varchi elettronici di via Manin...