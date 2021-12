LA PROTESTA

UDINE Rendere accessibili ai disabili motori le fermate del bus vicino allo stadio Friuli di Udine e nei pressi del centro commerciale Città Fiera.

Questa la rivendicazione di un gruppo di cittadini, che con l'associazione di tutela diritti del malato, l'altra sera ha inscenato una protesta contenuta per segnalare il problema e chiedere una soluzione in tempi brevi.

Come spiega la presidente del sodalizio, Anna Agrizzi, «eravamo circa una ventina di persone. Si è anche fermato un autobus che ha cercato in tutti i modi di far salire una persona in carrozzina, ma non è stato possibile. Oltre a Domenico Pellino (noto per proteste eclatanti contro le barriere ndr) c'erano anche altre persone disabili e con difficoltà deambulatorie e in carrozzina. Lamentiamo l'impossibilità da parte dei disabili di accederei ai bus che fermano nei pressi dello stadio e del palasport Carnera e anche del centro commerciale a Torreano di Martignacco».

Secondo Agrizzi «devono essere rifatte le fermate e i marciapiedi vanno adeguati. In passato avevamo incontrato l'amministrazione di Udine, che però ci ha detto che rifare la fermata è troppo costoso. Per Martignacco avevamo trovato un accordo di massima, che coinvolgeva anche il Città Fiera, oltre al Comune di Martignacco e alla Regione Friuli Venezia Giulia - sottolinea Agrizzi - ma alla fine ancora di fatto non si è realizzata»

A questo punto, però, il problema resta e la soluzione non sembra neanche di là da venire. Per questo l'associazione di tuela diritti del malato di Udine è tornata alla carica. «Abbiamo avuto la possibilità di riprendere questi argomenti per riportarli all'attenzione dei tavoli decisionali. Prima, infatti, l'emergenza covid la ha fatta da padrone».

