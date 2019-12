Zona industriale Ampliamento e nuove aziende

LAVORO

TOLMEZZO Oltre 17,5 milioni di euro di nuovi investimenti programmati, sommati ai 14 milioni di opere già inserite nei precedenti piani industriali e di cui si prevede il completamento entro la fine del 2021.

Sono questi i numeri del Piano industriale approvato all'unanimità dal Carnia Industrial Park. Prevista entro il 2020 la partenza dei lavori per la realizzazione della ciclabile stazione Carnia-Tolmezzo, per quanto riguarda il tratto già progettato e condiviso da tutti i sindaci del territorio, che consentirà di connettere la rete delle ciclabili della Carnia con l'Alpe Adria e, al contempo, facilitare la mobilità dei lavoratori tra le zone industriali. Collegata a questa opera, si prevede, sempre nel 2020, la realizzazione del ponte per l'attraversamento pedonale e la ciclabile della grande rotatoria di Amaro, dopo che negli anni precedenti la progettazione era stata oggetto di un concorso di idee nazionale. Nel corso del 2020, a Tolmezzo, verranno avviati i lavori per la costruzione del centro logistico, un'opera di grande impatto (anche urbanistico), tenuto conto dell'intervento di demolizione e rigenerazione urbana di due siti produttivi dismessi da oltre un decennio, posti proprio all'ingresso della zona industriale. In vista anche il completamento dell'attività di progettazione e il successivo avvio dei lavori di una importantissima infrastruttura per la sicurezza a Villa Santina: un sistema integrato di reti idriche antincendio con stazione di pompaggio al servizio delle imprese insediate nella zona industriale. Da un punto di vista urbanistico, la zona industriale di Amaro sarà oggetto di un significativo ampliamento, nell'ordine di 100mila metri quadri, a seguito della variante in corso di definizione in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un segnale importante di vitalità che consentirà di dotare l'area, entro il 2021, di lotti industriali a disposizione di nuovi insediamenti, rispondendo all'attuale livello di saturazione degli spazi, anche a seguito delle recenti operazioni che hanno interessato due aziende che, ad Amaro, costruiranno i loro stabilimenti produttivi. Anche il Carnia Park, alla luce della saturazione degli immobili di proprietà presenti nel proprio patrimonio immobiliare, ha programmato la realizzazione di due nuovi fabbricati di tipo modulare: uno a Villa Santina di circa 2mila metri quadri e uno ad Amaro di circa 4mila metri quadri.

