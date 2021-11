Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Scampato pericolo. Almeno per ora. A meno di clamorose ondate di ricoveri nelle prossime 48 ore (e oltre a non augurarsele nessuno, sono assai poco probabili), il Friuli Venezia Giulia rimarrà anche la prossima settimana in zona bianca. È stato evitato lo scivolamento in giallo dopo cinque mesi per 66 posti letto in Medicina.La decisione, come sempre, sarà presa ufficialmente domani, quando il ministero della...