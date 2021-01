GLI SCENARI

PORDENONE E UDINE Niente zona rossa a partire da lunedì prossimo, a meno di clamorosi e ulteriori balzi del contagio, perché tra Stato e Regioni è saltato l'inserimento del parametro relativo all'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Restano l'Rt e i famosi 21 indicatori per il livello di rischio. Ma il Friuli Venezia Giulia con tutta probabilità non riuscirà a salvarsi dalla zona arancione, determinata in questo caso dal superamento delle altre soglie, tra cui quella di un Rt che di certo non calerà. «Anzi - ha specificato il presidente Massimiliano Fedriga - è previsto in netto rialzo rispetto all'ultima rilevazione e a quel punto scatterebbe in modo matematico la zona arancione». Inizierebbe sempre lunedì, e durerebbe almeno per tre settimane, come accaduto alla fine dell'autunno. Pesano, sulle previsioni relative al Fvg, l'aumento di più del 30 per cento dei contagi nella settimana tra il 4 e il 10 gennaio. Influiranno anche un'alta incidenza sul territorio e la saturazione degli ospedali. La scorsa settimana il valore Rt era fermo a 0,91, in calo rispetto ai sette giorni precedenti. Domani dovrebbe arrivare il nuovo indice, che si prevede possa sforare quota uno, che dal prossimo Dpcm (cioè dal 16 gennaio) varrà l'ingresso in zona arancione, quindi bar e ristoranti chiusi ma soprattutto divieto di spostamento dal proprio Comune.

L'APPELLO

Ieri il presidente Fedriga ha partecipato alla riunione a distanza con il governo sul prossimo Dpcm che stabilirà le restrizioni a partire dal 16 gennaio. «Di fronte a una situazione come quella attuale - ha spiegato -, in cui il contagio viaggia in modo simile in tutta Italia, abbiamo chiesto al governo delle misure uniformi. Non una zona arancione nazionale, ma delle chiusure valide in tutto il Paese per poi iniziare finalmente a far ripartire il Paese scaglionando le riaperture. Agire in questo modo, con continui cambiamenti di colore, non credo giovi a nessuno. Si faccia un'iniziativa simile a quella tedesca per poi riaprire e ricominciare». La richiesta è stata sottoscritta anche dai presidenti di Campania e Lombardia. Difficilmente, però, il governo rinuncerà al sistema dei colori, così come difficilmente il Friuli Venezia Giulia eviterà il secondo giro in arancione.

