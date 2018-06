Zilli: «Ho rimesso il Crocifisso in Regione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SIMBOLOTRIESTE «Sono arrivata in questo ufficio e ho notato subito un'assenza importante: niente Crocifisso. E allora, siccome sono anche assessore al patrimonio, ho chiesto un monitoraggio per scoprire se negli uffici dei miei colleghi si riscontri la medesima situazione. In tal caso provvederò rapidamente a dotarli del Crocifisso, beninteso a patto che i colleghi condividano tale scelta. Intanto l'ho messo nel mio ufficio. A mie spese».L'AVVOCATO E I DOSSIERBarbara Zilli, avvocato gemonese eletta due volte in Consiglio regionale sotto...