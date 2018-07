Zero ogm sul piede di guerra, scatta l'esposto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Coordinamento Zero Ogm sul piede di guerra per lo «stato - così scrivono in una nota inviata ai media - di imbarazzante impasse tra le Procure di Udine e Pordenone, che devono decidere come affrontare la nuova semina di mais Ogm effettuata da Giorgio Fidenato a Colloredo di Monte Albano oltre a quella fatta da Silvano Dalla Libera a Vivaro». Nella nota, il coordinamento ricorda che il 21 aprile scorso, «Fidenato ha proceduto alla semina di mais ogm della Monsanto, il Mon 810, rendendo pubblica già dai giorni precedenti la...