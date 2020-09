«Superare ogni anacronistico steccato tra settore primario e imprese della trasformazione, promuovendo progettualità comuni a beneficio delle filiere agroalimentari in regione»: è l'obiettivo strategico condiviso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, in un incontro con il vice presidente vicario di Confindustria Udine, Cristian Vida, il vice presidente Fabrizio Cattelan e il capogruppo del comparto Alimentari Franco Morgante. «Dalla carne, al latte, all'ortofrutta, la valorizzazione delle nostre produzioni agricole passa attraverso la loro trasformazione, anche in chiave industriale. Promuovere il dialogo tra produttori agricoli e trasformatori, sulla base di percorsi condivisi con l'Amministrazione regionale, è un obiettivo possibile e necessario in una regione che registra volumi produttivi contenuti, seppur vocati alla qualità». L'industria alimentare e bevande del Fvg, con 8.564 addetti e 1.162 imprese conta rispettivamente il 7,5% e il 9,6% del totale dell'industria manifatturiera regionale e pesa per il 7,5% del valore aggiunto manifatturiero. In provincia di Udine, il peso dell'industria alimentare e bevande raggiunge l'8,6% degli addetti e il 10,5% delle imprese manifatturiere.

