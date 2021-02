IL CASO

UDINE Anche il presidente del parlamentino regionale Piero Mauro Zanon è stato contagiato dal covid-19. Lo ha scoperto ieri a Roma, dopo il test rapido di rito che ormai accompagna anche tutti i momenti di confronto istituzionale. E così è stato costretto a rientrare in ambulanza in Friuli per mettersi in isolamento a casa.

LA SCOPERTA

Zanin era approdato nella Capitale per partecipare in presenza all'assemblea plenaria dei presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome (di cui peraltro è stato eletto vicepresidente assieme alla collega dell'Emilia Romagna). Dopo che il test rapido è risultato positivo, si è sottoposto anche al successivo tampone molecolare, che ha confermato l'esito. Il presidente del consiglio regionale ieri pomeriggio era asintomatico: gli è stata riscontrata una bassa carica virale. A Zanin quindi non è rimasto che adeguarsi alle procedure previste per un rientro in sicurezza.

IL PROTOCOLLO

«Sono asintomatico e sto bene. Sto tornando in ambulanza a casa - spiegava nel pomeriggio Zanin, raggiunto telefonicamente -. In quanto positivo asintomatico, non avrei potuto prendere dei mezzi pubblici e neanche noleggiare un'automobile. In questa situazione, da protocollo, o facevo la quarantena in un albergo covid a Roma, oppure rientravo in ambulanza in regione». Come ha spiegato il presidente dell'assemblea regionale, «il protocollo fra le Aziende sanitarie interessate, il servizio Asl Roma 3 e la nostra Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (AsuFc) prevede che un asintomatico possa rientrare in sicurezza a casa in ambulanza. Io non ho sintomi respiratori e non ho mai avuto febbre né tosse. Non si sa né quando abbia preso il covid né dove sia stato contagiato. Adesso starò a casa dieci giorni in quarantena, poi rifarò il tampone. Appena arrivo in Friuli stanotte mi isolo a casa», diceva nel pomeriggio.

I PRECEDENTI

Non è il primo caso di contagio fra i politici della Regione. In consiglio, c'erano stati altri contagiati, fra cui, come si ricorderà, Igor Gabrovec (risultato positivo nella prima ondata, a marzo 2020) e Sergio Bolzonello, che ha scoperto di aver contratto il covid ad ottobre scorso. Più di recente, il consigliere regionale Edy Morandini, che lo ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook, spiegando di aver avvertito i primi sintomi il 21 febbraio. Nella giunta regionale, invece, a fare i conti con il virus sono stati, in passato, gli assessori Graziano Pizzimenti, a fine ottobre, e Fabio Scoccimarro, a novembre.

