IL RICORDO

UDINE «Il contributo della lingua all'identità del Friuli è indissolubile e da lì nasce anche la motivazione della sua specialità. Nel momento in cui altre Regioni stanno spingendo sull'autonomismo differenziato, dobbiamo essere pronti per non finire omogeneizzati alle richieste di queste realtà, far fare un salto di qualità alla nostra specialità e ciò può avvenire difendendo quei valori che il professore ha sempre sostenuto in modo intransigente. Il Consiglio regionale non può che essere lieto di dare il proprio patrocinio ad appuntamenti come quello in ricordo di Gianfranco D'Aronco, uno dei più convinti e instancabili padri del nostro autonomismo». Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin alla presentazione dell'opera postuma dell'intellettuale e accademico udinese, Autobibliografia degli scritti (1941-2019), organizzata dalla Società filologica friulana nell'ambito della Settimana della cultura friulana, alla presenza del figlio di D'Aronco, Antonio. «Il Friuli segna, nell'organizzazione del potere istituzionale ma anche culturale e sociale, un momento di debolezza rispetto ad altre entità regionali. Chi volesse candidarsi a rappresentare una nuova classe dirigente che rimetta il Friuli al centro della Regione, non può che recuperare i valori difesi da D'Aronco», ha aggiunto Zanin, che ha definito l'autonomista un «monumento per essere stato ed essere ancora riferimento morale, culturale ed etico della nostra comunità. Fu critico quando la Regione fu fondata perché non rappresentava ciò che gli autonomisti avrebbero voluto. E se nel tempo alcuni risultati sono stati ottenuti, è stato anche grazie al suo impegno assiduo e instancabile. C'è una rinnovata attenzione alla questione friulana, un'autocoscienza importante».

