CAPIGRUPPO

UDINE «Alcuni valori che determinano la situazione emergenziale in Friuli Venezia Giulia sono in fase di miglioramento e siamo una delle tre regioni che non hanno superato il limite del 30% di affollamento delle terapie intensive. Questo fa ben sperare in una prospettiva a breve-medio termine anche se il livello di attenzione deve rimanere alto». Così il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, al termine della conferenza dei capigruppo che, ieri, ha ospitato il secondo appuntamento per il Punto Covid con il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore Riccardo Riccardi. In regione si alleggeriscono vari parametri, compreso tracciamento e indice Rt, ora a 1,27, e ci si augura che gli accordi sottoscritti con pediatri di libera scelta e medici di medicina generale possano contribuire a distribuire meglio il peso dell'emergenza nell'ambito di un sistema sanitario regionale che, soprattutto in questa fase, è alle prese con un contagio definito sparpagliato e diffuso anche nei piccoli comuni. Le Regioni, tuttavia, hanno chiesto al Governo di rivedere i parametri di classificazione dei territori nelle varie zone emergenziali, avviando un processo decisionale condiviso frutto di un percorso che consenta di valutare meglio il reale peso degli indici. «Vogliamo proporre al Governo ha spiegato Fedriga prima del confronto con il ministro - scelte ponderate per favorire la tenuta sociale della comunità, con l'obiettivo di mantenere in equilibrio il sistema fino a un ritorno alla normalità che non può essere imminente». Dal governatore anche l'anticipazione di nuovi di nuovi provvedimenti per ristori mirati di realtà in sofferenza da sottoporre all'esame del Consiglio regionale. «La politica deve farsi carico di misure che hanno forte incidenza su economia e lavoro. Vogliamo proporre al Governo scelte ponderate per favorire la tenuta sociale della comunità, con l'obiettivo di mantenere in equilibrio il sistema fino a un ritorno alla normalità che non può essere imminente», ha detto prima del confronto. Sempre in sede di Capigruppo, sono state confermate le due giornate d'Aula in presenza a Trieste la prossima settimana (24 e 25 novembre) mentre la sessione di Bilancio prenderà il via giovedì 26 con le Commissioni convocate in via telematica ad eccezione della Prima commissione integrata che, solo per l'esame generale conclusivo, si riunirà in aula dal 1 dicembre.

IL PD

«Un dibattito surreale e completamente scollegato dalla realtà che vivono i nostri cittadini. Alle famiglie con malati o positivi in casa oggi non interessa assolutamente nulla se i parametri sono 21 o 5 né quali sono i colori preferiti dai presidenti di Regione. I cittadini chiedono risposte per sé e per i loro cari, tempi adeguati e indicazioni per i tamponi, sicurezza negli ospedali e nelle case di riposo, un tracciamento che funzioni e che limiti la diffusione». Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce del picco dei contagi registrati in regione.

Da mesi soprattutto in sanità diciamo che non basta l'uomo solo al comando aggiunge il segretario dem - ma serve collaborazione all'interno del Consiglio ma soprattutto con tecnici, sindaci, territori e cittadini. Siamo felici che ora Fedriga sia d'accordo e, se le sue parole non valgono solo per le Tv nazionali, mettiamoci subito a lavorare. La settimana scorsa è stata la peggiore dall'inizio della pandemia per il Friuli Venezia Giulia e un picco di quasi 1200 contagi conclude Shaurli - più di qualunque argomento dovrebbe farci capire che l'unica priorità la lotta al virus non la propaganda o la polemica di parte».

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA