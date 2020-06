IL SERVIZIO

UDINE Possibile usufruire di internet gratis in Friuli Venezia Gilia e viaggiare anche a velocità sostenuta, quella garantita dalla banda larga? Un'opzione strategica per diminuire il digital divide o consentire un'adeguata connessione, aspetti che ognuno ha imparato ad apprezzare nel periodo di lockdown. Ebbene, in Friuli Venezia Giulia questa opportunità c'è e la stanno già sfruttando 87mila utenti, sparsi nei 179 Comuni ove ciò è praticabile, sui 216 enti locali presenti in regione. In questo caso è il Comune che deve farsi parte attiva nel chiedere all'amministrazione regionale di attivare gli hot-spot Fvg nei luoghi pubblici. La Regione ne mette a disposizione gratuitamente cinque per ogni realtà comunale. Se poi l'ente comunale intende ampliare il raggio di copertura per i suoi cittadini, gli hot spot li deve pagare. Ad oggi, secondo i dati aggiornati forniti da Insiel, gli hot spot attivati sono 750, con la previsione di 70 nuove installazioni entro il 2020. Se sono 87mila gli utenti registrati a questo servizio, gli accessi giornalieri sono 2mila, con una media di 30 utenti quotidiani e l'uso di 200 Gb di traffico giornaliero, secondo i dati raccolti da Insiel. In epoca pre Covid, il limite di utilizzo giornaliero per utente era di 3Gb di traffico e 4 ore o sessione di connessione. Tali limiti sono stati però incrementati dalla Regione in via sperimentale proprio durante l'emergenza Covid-19, portando il traffico disponibile per ogni utente a 100 Gb e a 20 le ore di connessione o sessione.

FLESSIONE

Ma non c'è stata un'impennata dei Giga utilizzati, anzi a una certa flessione, secondo il monitoraggio Insiel. Ciò è legato alla dislocazione degli hot spot, posti in quei luoghi pubblici - piazze, biblioteche e luoghi di aggregazione che da marzo a maggio sono stati chiusi per il lockdown o frequentati molto meno che in altri periodi. Trovarsi in questi spazi o nelle vicinanze dove l'impianto diffonde ancora la copertura, resta comunque un'opportunità per i cittadini di abbattere il digital divide. Ed è proprio questo l'obiettivo del progetto Fvg Wi Fi nel quale, per conto della Regione, è impegnata Insiel. Nello specifico, l'obiettivo primario del progetto consiste nel rendere disponibili connessioni wi-fi a banda larga nell'ambito dei comuni serviti dalla rete in fibra di proprietà regionale del Programma Ermes. Si è voluto così accrescere la diffusione del wi-fi pubblico e gratuito, diminuire il divario digitale esistente in molte zone della regione e promuovere la cultura digitale e il diritto di accesso a internet presso le Pubbliche Amministrazioni del territorio. Sul sito web della Regione, digitando Fvg wi-fi nello spazio in alto a destra alla voce: «Cosa stai cercando?», si possono trovare tutte le indicazioni relative al servizio e anche la mappa degli hot spot attivi. Quanto ai Comuni, oltre tre quarti hanno colto questa opportunità dando Internet gratis ai loro cittadini in determinati spazi pubblici. Non lo hanno ancora fatto in 37: Aiello, Brugnera, Camino al T. Capriva, Cassacco, Chions. Cordenons, Cordovado, Dignano, Doberdò, Dolegna, Fagagna, Gorizia, Marano, Martignacco, Meda, Monrupino, Moraro, Morsano al T. Mossa, Pasiano di Pordenone, Porpetto, Pravisdomini, Ragogna, Sagrado, San Dorligo, San Giovanni al Natisone, San Martino al Tagliamento Sappada, Sequals, Sesto al Reghena, Sgonico, Vajont, Verzegnis e Visco. Per accedere al servizio è necessario registrarsi. Dal sito regionale, si seguono le informazioni contenute nella pagina «Registrazione»: dopo aver inserito i propri dati, per l'attivazione dell'account è richiesto di effettuare una chiamata allo 040/3773333. Dopo la verifica del numero chiamante la telefonata, la registrazione viene conclusa senza costi a carico dell'utente. Iscriversi alla retegratuita della regione consente di poter accedere a tutte le reti federate delle altre pubbliche amministrazioni.

Antonella Lanfrit

