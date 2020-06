IN CENTRO

UDINE (al.pi.) Al via il terzo appuntamento con Udine sotto le stelle che, a partire da oggi, sarà arricchito con iniziative collaterali per rendere ancora più attrattiva la città per friulani e turisti. Via Aquileia, che ha sofferto un po' per le sue dimensioni e la posizione relativamente periferica, ha ideato, col supporto di Confesercenti, un programma di eventi che inizia proprio questo pomeriggio: alle 18.30, la strada si trasformerà in un salottino letterario col debutto di Angoli Acuti, un ciclo di sette incontri organizzati dall'Angolo della Musica, con i principali autori del territorio (oggi toccherà a Martina Del Piccolo e Paolo Medeossi). Domani sera, a partire dalle 20, ci sarà una serata dedicata alla pizzica (all'esterno del bar Ai Vecchi Parrocchiani) mentre domenica l'appuntamento è con i pittori di strada (dalle 10 di mattina per tutto il giorno, lungo la via). Dall'altra parte della città, in via Gemona, tornano invece i concerti sul marciapiede, all'esterno del Bar Caucigh (dalle 21 con il Baretè Quartet). Le altre aree coinvolte saranno via Mercatovecchio, Largo dei Pecile e via Poscolle; bisogna attendere ancora un po', invece, per il debutto di via Vittorio Veneto: sono una ventina gli operatori che vorrebbero partecipare, ma, per avere il via libera ufficiale, devono presentare il relativo progetto. Come nei fine settimana precedenti, per consentire ai locali di occupare le strade, le vie coinvolte saranno chiuse alle auto (eccetto residenti e mezzi di soccorso) dalle 18.30 di oggi alle 00.30 di sabato e dalle 18.30 (in via Aquileia dalle 10) di domani alle 00.30 di lunedì. «Anche il terzo weekend si preannuncia come un vero e proprio successo - ha commentato l'assessore alle attività produttive Maurizio Franz - grazie all'estensione degli orari e all'arrivo del truck della Despar, che sabato sarà presente in via Aquileia fino dalla tarda mattinata per promuovere le eccellenze del nostro territorio. In questo modo vogliamo non solo aiutare i pubblici esercizi a rialzarsi dopo i difficili mesi che abbiamo attraversato, ma anche promuovere a livello internazionale la nostra città e tutto il Friuli creando quello che vogliamo far diventare un appuntamento fisso delle estati udinesi. L'obiettivo è riuscire a portare da noi, anche in questa fase di lento ritorno alla normalità, le migliaia di visitatori austriaci, sloveni e tedeschi che ogni anno scelgono Udine come meta artistica e culturale». «Siamo partiti con una risposta straordinaria da parte degli udinesi ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani - ma essendo ancora in una fase sperimentale, vogliamo continuare a migliorare, riuscendo a coniugare il divertimento alla sicurezza, e quindi al senso di responsabilità di chi partecipa all'evento».

