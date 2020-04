CONTROLLI PASQUALI

UDINE «Bisogna tenere duro adesso che il momento è topico e non lasciarsi andare». Niente pranzi in famiglia o grigliate con gli amici. Non ci saranno deroghe al divieto degli spostamenti per Pasqua e Pasquetta 2020. L'imperativo resta quello di restare a casa e i controlli, sulle strade e nelle zone di ritrovo della provincia di Udine, coordinati dalla Prefettura saranno serrati. Saranno, spiega il prefetto di Udine Angelo Ciuni, «un deterrente, per aiutare la gente a non cedere a delle legittime e comprensibili aspettative di condivisione».

IL PREFETTO

«Ci sono giorni che fanno sentire ancora più gravose certe situazioni afferma e pensando a questo momento delicatissimo abbiamo ritenuto che potesse esserci bisogno per le persone di essere aiutate a rispettare le regole».

Da qui la decisione, varata nel corso di un comitato tenutosi in Prefettura lunedì alla presenza di tutti gli attori interessati, di aumentare la presenza delle forze di polizia e dell'ordine sul territorio per verificare il rispetto delle norme. Dal mare alla montagna, nelle città e nei piccoli comuni, saranno eseguiti controlli lungo le strade ma anche lungo le vie d'accesso alle aree verdi per intercettare chi tenti di raggiungere familiari e amici per un pranzo in famiglia o gli irriducibili della grigliata all'aria aperta alla ricerca di uno spazio lontano da occhi indiscreti. Polizie locali, Carabinieri, Polizia e Polizia stradale, ma anche Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto presidieranno l'intero territorio provinciale, suddivisi in zone di competenza, con pattuglie rafforzate per intercettare chi dovesse uscire senza ragione.

«NON MUOVETEVI»

«La gente, qui, ha risposto in maniera cosciente e consapevole. Ormai mi auguro che tutti siano nell'ordine d'idee di non muoversi - aggiunge il Prefetto che conta sia scongiurato l'esodo dei friulani verso le seconde case, - ma se qualcosa in questo senso dovesse accadere saremo irremovibili».

Controlli intensificati sono previsti al riguardo nell'area della fascia costiera dove la Polizia stradale, ad esempio, aumenterà il numero di pattuglie ai caselli autostradali di Latisana e Palmanova e sulle arterie di accesso alle località balneari per intercettare automobilisti diretti verso le spiagge di Lignano e Grado. Sulla fascia costiera non mancheranno poi i controlli della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera pronta a monitorare chi possa anche solo pensare a una gita in barca al largo.

NO ALLE VISITE IN CASA

Controlli saranno eseguiti anche all'interno di città e paesi per evitare riunioni familiari tra parenti che non abitano nella stessa casa ma che non vogliono rinunciare a un pranzo in famiglia.

«Abbiamo tanti anziani soli, è legittimo che i familiari desiderino vederli ma non è possibile. Sono proprio gli anziani i più fragili che, a maggior ragione, vanno tutelati, anche se è duro. Telefoniamoci, mettiamo a tavola il computer per guardarci in faccia ma proteggiamo assolutamente le persone anziane», invita ancora alla responsabilità il Prefetto.

NEL CAPOLUOGO

Così, ad esempio, a Udine la Polizia locale, diretta dal comandante Eros Del Longo, metterà in campo 8 pattuglie dalla mattina alla sera per entrambe le giornate festive, con un dispiegamento di forze quasi paragonabile all'impiego nei giorni feriali. Non mancherà neppure l'uso, ormai collaudato, di droni per controllare parchi e aree verdi.

SUI CAMPI

Capillare su tutto il territorio provinciale, con un dispositivo rafforzato anche nelle giornate festive, sarà l'impegno dei militari dell'Arma del comando provinciale dei Carabinieri, diretti dal colonnello Alfredo Vacca. L'attenzione delle pattuglie sarà rivolto non solo alle principali arterie di collegamento tra le varie località ma anche a tutte le aree notoriamente prescelte dai friulani per le scampagnate e le grigliate durante la bella stagione. L'avviso ai naviganti è chiaro: i controlli saranno eseguiti anche nelle aree di campagna.

ALCUNI NUMERI

Intensificati allo stesso modo anche i controlli eseguiti dalla Polizia di Stato con un dispositivo rafforzato per le festività. In questo periodo di restrizioni per ridurre la diffusione della pandemia, la Polizia ha controllato oltre 7.700 persone e applicato 333 sanzioni per la violazione delle prescrizioni, con 40 persone indagate per altri reati, tra cui molte false attestazioni. I dati, emersi in occasione della festa del 168esimo anniversario celebrato oggi con la deposizione delle corone ai Caduti dal Questore Manuela de Bernardin Stadoan, fanno il paio con il crollo dei reati registrati nel periodo in provincia: -70%, con un calo particolare di furti (-82%), violenze sessuali (-50%) e rapine (-30%). Il monitoraggio corre anche sul web, grazie all'intervento della Polizia Postale, che monitora la rete 24 ore su 24, pronta a intercettare anche raduni per le feste che vengano lanciati sui social per poi sfociare in incontri ravvicinati.

Elena Viotto

