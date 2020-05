(ste.gio.) Con la Fase 2 iniziata da qualche giorno, è tempo di bilanci della Fase 1, in cui sono stati determinanti i sacrifici dei cittadini. E con essi, sono state importantissime le iniziative della Protezione Civile. Tramite la sua pagina Facebook, il gruppo dei volontari della Protezione Civile del Comune di Udine ha voluto riepilogare gli obiettivi raggiunti nei mesi scorsi, partendo dalla prima richiesta, relativa al trasporto di tamponi da Udine a Trieste nel 23 febbraio e terminata il 3 maggio. In questo lasso di tempo il gruppo ha distribuito kit mascherine in città raggiungendo ben 50.347 nuclei familiari. Sono state oltre 600 invece le schede di intervento per il servizio gratuito di consegna di spesa alimentare e di farmaci a domicilio, in aggiunta ad alcune decine di interventi extra a supporto in particolare di cittadini anziani e in difficoltà economica. Il Gruppo di Volontari ha elencato anche le altre attività, sostenute 7 giorni su 7 e dal mattino alla sera, come quella di call-center, preparazione di snack per le squadre di volontari impegnati con turni di mattina e pomeriggio, oltre a tutte le attività di coordinamento delle squadre. Sono attualmente 140 i volontari, compresi quelli temporanei, a cui si sono aggiunti i gruppi volontari di Ana, Anps e Anc, tuttora impegnati nel confezionamento dei kit mascherine a supporto dell'Azienda Sanitaria, consegna materiale scolastico in collaborazione con il Comune di Udine, pulizia marciapiedi e aree pedonali, oltre che nel monitoraggio di tutte le aree verdi e dei parchi, in collaborazione con la Polizia Municipale.

