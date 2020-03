LA TESTIMONIANZA

UDINE Trillo del telefono continuo per richiedere mascherine e ogni sorta di informazione riguardo alle regole comportamentali in epoca di Coronavirus; qualche spostamento per andare a portare i tamponi per il Covid-19 da un ospedale all'altro in regione. E poi borse della spesa e tappe in farmacia quanto basta.

Sono gli elementi che caratterizzano in questi giorni i turni dei volontari (circa 450 in tutta la regione) dei gruppi comunali della Protezione civile, allertati per il servizio alla popolazione da quando si sono fatte strette, anzi strettissime, le regole riguardo agli spostamenti personali. Paolo Gris, giovane universitario, in questi giorni ha messo da parte i libri per essere quotidianamente operativo in una delle due squadre del Gruppo comunale di Udine, che conta complessivamente una trentina di volontari ed è coordinato da Graziano Mestroni.

DA CINQUE ANNI

Volontario dal 2015 nel gruppo udinese, è il mediatore tecnologico e responsabile del web, ma in questi giorni il lavoro è stato ben altro. «Crescono di giorno in giorno le richieste per fare la spesa e a chiamare per questo servizio sono quasi tutti anziani, persone malate o cittadini che hanno paura ad uscire di casa, per timore di contrarre il virus», racconta Gris. Il Gruppo, attivo dalle 8 alle 20, è arrivato a gestire oltre venti spese al supermercato al giorno, cui si aggiungono le altre puntate in farmacia.

LE MODALITÀ

«Sembrano numeri ridotti, ma in realtà riescono a impegnare tutta la giornata spiega Gris - Due volontari muniti di mascherina si recano a casa di chi ha chiamato per ricevere la lista della spesa e i soldi per pagarla. Sin qui abbiamo cercato di rispettare le consuetudini del richiedente, recandoci nel supermercato di fiducia, sia per riuscire a trovare ciò che ha richiesto, sia per mantenere la spesa entro i costi previsti».

Già in queste ore, però, nel Gruppo dei volontari di Udine si sta pensando a una nuova strategia, ovvero «la preparazione previa di pacchi di prima necessità», per riuscire a far fronte all'aumento delle richieste, e la dislocazione strategica dei volontari. Alcuni cioè posizionati nei punti d'acquisto e altri che fanno la spola tra questi centri e le abitazioni.

NUOVE ADESIONI

È probabile che servano ulteriori forze «e per la verità, tra le tante chiamate che riceviamo, ci sono anche quelle di persone che si rendono disponibili per il servizio», continua Gris. Per questo è stata prevista a livello regionale la figura del volontario civico. Nelle prossime ore, sul sito web del Comune di Udine sarà disponibile il documento da compilare per essere inseriti nell'elenco cui potrà attingere il sindaco per implementare, se richiesto dalla Protezione civile, i soggetti operativi. La giornata di sabato è «quella più critica» e crescono le richieste per le mascherine che la Regione ha annunciato saranno distribuite ai cittadini.

ALTERNATIVA AL TELEFONO

Oltre al numero verde 800 20 19 11 che fa riferimento al progetto No alla Solitudine a del Comune di Udine, la pagina Facebook @protezionecivile.udine e il contatto Twitter @protcivudine, che pubblicano in tempo reale ogni informazione e documento di pubblica utilità.

Antonella Lanfrit

