TESTIMONIANZE

UDINE (al) Chi aspira in Friuli a diventare un artigiano digitale e, più in generale, un professionista 4.0 a tutto tondo? Le persone più diverse, a giudicare dai tanti volti presenti ieri a Città Fiera per il battesimo dell'Impresa formativa, progetto coordinato dalla Regione che attiva 3 corsi per formare profili professionali molto richiesti quanto difficili da trovare. Lo fa coniungando scuola e impresa, affinché il percorso formativo sia solido tanto nella parte teorica quanto nella pratica. Xhemal e Franz, 21 anni il primo e 19 il secondo, arrivano dal Pordenonese, dove hanno frequentato l'Ipsia e hanno già in tasca un diploma di manutentore tecnico. Franz lavora, Xhemal sta esplorando le opportunità di impiego. Per entrambi l'idea di un'ulteriore formazione «è un'opportunità, perché ci permetterebbe di specializzarci ulteriormente». Stesso pensiero per Giacomo, 20 anni, diploma all'Istituto tecnico Solari di Tolmezzo e già al lavoro come termoidraulico. «Sto lavorando con le formule previste dal progetto People regionale, è stata l'Agenzia Giovani a darmi l'input per essere qui spiega - Punto a fare il corso di artigiano digitale, completerebbe la mia formazione». Non solo giovanissimi, però, in attesa di un responso. Claudia ha 41 anni, una formazione digitale e due figli che per sette anni l'hanno tenuta fuori dal mercato del lavoro. «È ora di tornare operativa afferma con speranza - auspico di essere ammessa al corso di designer digitale». Poco più in là Simonetta e Cristina, ogg disoccupatee dopo anni di lavoro in uno studio professionale e in una ditta commerciale. Non hanno ancora presentato il curriculum, ma sono arrivate ad ascoltare, per capire se le proposte digitali possono dare opportunità di reingresso nel mondo del lavoro. È così anche per Denise, 28 anni, che punterebbe al corso per designer digitale, dopo il diploma all'Accademia d'arte di Milano e una specializzazione in arti visive.

