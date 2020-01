Vittime di violenza, Regione in campo

IL PIANO

UDINE I dati e la capacità di elaborarli per trarne informazioni utili sono oggi strategici in ogni ambito, dalle attività economiche a quelle istituzionali. Non è quindi marginale che la Giunta regionale, su proposta del presidente Massimiliano Fedriga, abbia dato il via libera al Programma statistico regionale 2020, ovvero il piano di lavoro per l'Ufficio di statistica della Regione che ha già in agenda 25 indagini, oltre a numerose attività di supporto all'organizzazione dell'amministrazione regionale. Se «La Regione in cifre» è il prodotto probabilmente più noto dell'attività statistica regionale, tanto che l'anno scorso ha tagliato il traguardo della cinquantesima edizione, il lavoro di raccolta dati e di analisi dei big data e molto più articolato. Tra le attività di rilevazione e controllo del 2020, spicca il 7° Censimento generale dell'agricoltura, che sarà formalizzata con la redazione del Piano regionale di censimento e la costituzione dell'Ufficio regionale di censimento. La rilevazione dei dati interesserà circa 20mila aziende agricole. Secondo l'attuale modello di rilevazione in corso di formalizzazione a livello nazionale, alle Regioni e alle Province autonome verrà affidata l'attività di controllo della qualità del dato rilevato, da realizzare anche con eventuali verifiche sul campo, e la rilevazione dei dati delle Proprietà collettive, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat.

L'INDAGINE

Sarà prodotta quest'anno anche la realizzazione della prima indagine sulle biblioteche che segue il sondaggio realizzato nel 2019 e finalizzata alla creazione della lista anagrafica a partire dalle risultanze dell'Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche. A regime l'indagine avrà carattere censuario e cadenza annuale. Nel primo trimestre 2020 sarà avviata l'indagine sull'utenza dei Centri antiviolenza, che avrà carattere sperimentale e prevederà un'intensa attività di monitoraggio stante il mancato svolgimento dell'indagine pilota per la fase di test. L'obiettivo è fornire una rappresentazione dei servizi offerti e delle caratteristiche degli utenti dei servizi a livello nazionale da parte dei centri antiviolenza pubblici e privati. Nell'ambito delle rilevazioni su capacità e movimento turistico la Regione parteciperà all'armonizzazione a livello nazionale delle definizioni che riguardano l'offerta ricettiva complementare, in particolare gli «alloggi in casa», per includerla nell'offerta ricettiva complessiva. Verranno inoltre espletate le operazioni necessarie per il progetto di costruzione dell'archivio unico delle strutture ricettive, che permetterebbe un migliore presidio dei tassi di copertura dell'indagine. Verrà fornito il supporto tecnico e metodologico previsto per l'avvio delle analisi sul fenomeno migratorio in regione in seno all'Osservatorio del progetto ImpactFvg. L'attività dell'Ufficio statistico regionale si concentrerà, inoltre, sempre più sull'elaborazione di big data. In questo ambito a fine 2019 è stata acquisita una banca dati relativa alle presenze e agli spostamenti di persone basati sui dati di telefonia mobile. In base a tale banca dati, si legge nel Programma statistico regionale, saranno prodotte elaborazioni sui flussi pendolari, turistici, in particolare relativamente ai grandi eventi, e sulla popolazione insistente sul territorio regionale. Nel 2020 si prevede di rinnovare l'acquisto o di acquisire una banca dati analoga anche per il prossimo anno. Tra le ultime delibere di Giunta, anche la ratifica, su proposta del vice governatore Riccardo Riccardi, dell'autorizzazione alla realizzazione di nuovi edifici nell'area della sede della Protezione civile regionale a Palmanova, per un importo di 4 milioni.

Antonella Lanfrit

