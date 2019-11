Vita media Caldo e virus rallentano l'aumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRIESTE Il cambiamento climatico, già ben avvertibile in regione, e la virulenza dimostrata dall'influenza in questi ultimi anni stanno avendo effetti percepibili sulla demografia del Friuli Venezia Giulia. In sostanza, stanno rallentando l'aumento della vita media della popolazione per «il significativo picco di mortalità in coincidenza con le estati più calde» o nella stagione invernale per «la virulenza del virus influenzale».Sono alcune delle anticipazioni del primo rapporto di Demolab, il laboratorio sui trend demografici...