SANITÀTRIESTE Accelerare le prestazioni sanitarie che si erano dovute sospendere causa Covid, di modo che entro la fine dell'anno siano ripristinati i volumi pre pandemia. Un processo per il quale si mettono in campo 16 milioni. E poi portare il privato accreditato ad avere un peso, come previsto nella riforma varata ad inizio legislatura, dal 3,8 al 6% nel sistema delle prestazioni regionali, per frenare la fuga verso le altre regioni. Un...