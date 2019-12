Visite gratis per chi ha bisogno decolla il progetto al Policlinico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Il principio al quale si rifà è quello del caffè sospeso, un gesto di solidarietà, un'abitudine viva, soprattutto un tempo, a Napoli. Ma in questo caso ad essere donata non è una tazzina, ma una visita medica. Banca delle Visite ieri ha debuttato anche a Udine, per la prima volta in Fvg grazie alla partnership con Policlinico Città di Udine e con il sostegno del Comune. La onlus Banca delle Visite è una piattaforma che paga visite mediche, esami e prestazioni sanitarie a chi vive un disagio economico e sociale, a chi non...