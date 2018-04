Visite e interventi, il piano anti-attese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROGRAMMAUDINE L'ospedale diventa più snello e punta sull'assistenza territoriale che sgravi i reparti del Santa Maria della Misericordia. Per il 2018 la sanità friulana punta più sui medici di medicina generale e meno sui ricoveri ospedalieri. La programmazione per il 2018 dell'Azienda sanitaria universitaria integrata (Asuiud) prevede, infatti, un rinforzo dell'assistenza primaria privilegiando l'assistenza alle malattie croniche fuori dall'ospedale. Contestualmente saranno ridotti i posti letto eccedenti in day hospital, mentre per...