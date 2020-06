SALUTE

UDINE Nessun nuovo contagio, nessun paziente in terapia intensiva e nessun nuovo decesso. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) al conteggio di ieri sera erano scesi a 106, sei in meno rispetto al giornoprima. Nessun paziente era in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti erano 12. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Nella giornata di ieri non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus restano 3.307: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 701 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.856 (6 più di ieri), i clinicamente guariti a 64 e le persone in isolamento domiciliare sono 30. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

LA POLEMICA

Intanto, continuano le prese di posizione politiche sulla mancata istituzione di una commissione d'inchiesta. La proposta è stata bocciata in aula e il governatore Massimiliano Fedriga l'ha definita una provocazione. Ora a intervenire è il consigliere leghista Mauro Bordin, che se la prende con la minoranza dopo le ultime prese di posizione.

«Un'opposizione che dal nulla chiede dimissioni del presidente della Giunta e Commissioni d'inchiesta per valutare la gestione regionale dell'emergenza da Covid-19, strumentalizzando un momento così difficile, non è di alcuna utilità per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma dimostra solamente scarsa responsabilità», afferma in una nota Bordin, che si dice «sempre più sbalordito dell'atteggiamento scomposto del Partito democratico». «Stiamo amministrando la Regione con massimo impegno e dedizione, in una stuazione di grave crisi non solo nazionale, cercando di dare le migliori risposte possibili. Gli obiettivi raggiunti - continua Bordin - sono ben percepiti dalle famiglie, che possono facilmente confrontare il buongoverno regionale con le inconsistenti e improvvisate politiche nazionali». «Gli esponenti del Partito democratico stiano sereni e, se proprio vogliono chiedere le dimissioni a qualcuno, si rivolgano ai loro rappresentanti a Roma, che stanno danneggiando il Friuli Venezia Giulia non opponendosi efficacemente a una inaccettabile mungitura delle nostre risorse».

