LE REAZIONI

TARVISIO Quella appena iniziata doveva essere la settimana che avrebbe portato la montagna friulana verso l'apertura di una nuova stagione invernale. Invece, i tanti punti di domanda e un Dpcm in scadenza, generano giorni di sole incognite. Il mondo del turismo invernale si chiede da tempo cosa lo attende e le notizie che giungono da Roma sono tutt'altro che rassicuranti. Il rischio è che il Governo blindi la montagna e che, per impedire gli spostamenti sulla neve dal 20 dicembre al 10 gennaio (anche se le date sono tutt'altro che sicure), obblighi alla chiusura anche gli hotel. La prima a essere sconcertata è Paola Schneider.

GLI ALBERGHI

La presidente di Federalberghi Fvg si dice scioccata da quella che definisce una scelta incomprensibile: «Pensavo chiudessero gli impianti, ma che lasciassero aperti almeno gli alberghi perché la stagione invernale non è fatta solo da chi scia». «Di fatto, chiudendo gli alberghi che non sono una potenziale causa di contagio, si bloccano tutti ed è sbagliato». Schneider ricorda come in estate la montagna - seppur presa d'assalto - riuscì a rispettare le regole senza problemi. «Negli hotel non entrano più delle persone già previste. Non si creano assembramenti. Sono basita anche perché gli alberghi sono gli stessi che in estate andavano bene». Bocciata anche l'idea di riaprire a metà gennaio: significherebbe aver comunque perso la stagione. «Sotto Natale si può contare sul turismo di prossimità. Se invece ci tagliano anche quei venti giorni, non ha più senso aprire». A chiedere chiarezza «una volta per tutte» è Diego Bellotto, presidente di Confcommercio del mandamento del Tarvisiano, un'area che attende con ansia indicazioni certe su una stagione che, in pratica, rischia di non partire. Pur ribadendo che le aperture vadano fatte solo se la situazione sanitaria lo consente, Bellotto è categorico: «L'insicurezza è un danno. O si apre con regole non interpretabili da nessuno e con controlli serrati, o è meglio tenere chiuso. Il dramma è che chi ci governa non ha le idee chiare. Capisco le difficoltà, ma questa incertezza è peggio che tenere tutto chiuso». Per mettersi a regime, infatti, un albergo ha bisogno di una decina di giorni «cosa dico a chi aveva prenotato per il ponte dell'Immacolata e mi chiede che succederà?».

«Il precedente lockdown, con le chiusure di Pasqua e l'annullamento degli eventi sportivi e non già programmati, ha fatto perdere al tarvisiano il 40% del suo fatturato, in pratica circa otto milioni di euro. Un'eventuale apertura a metà gennaio senza Natale, Capodanno ed Epifania equivale a un altro 40% del lavoro di hotel, ristoranti, negozi andato in fumo». Penalizzati anche i maestri di sci: circa 550 che non sanno se e quando inizieranno a lavorare.«Abbiamo poche speranze che sia una stagione decorosa - ammette Daniele Sabidussi direttore Scuola di Sci Tarvisio e vicepresidente Amsi Fvg - faremo solo la conta dei danni». Tenere chiusi gli impianti fino a metà gennaio significherebbe perdere una buona fetta di stagione: «Circa il 30% del fatturato a cui si somma l'assenza delle settimane bianche che da sole valgono un altro 50%». «Non siamo come le fabbriche, dove si può raddoppiare la produzione. Chi non viene sotto le feste è perso e se decidesse di venire dopo, comunque dovrebbe scontrarsi con il numero di posti letto che non aumentano di certo. Inoltre è difficile che le famiglie si muovano durante la settimana. Se il sabato e la domenica potrebbero essere giornate buone, il problema resterebbe dal lunedì al venerdì». L'alternativa? Blindare il Natale: «il 25 e il 26 sono pochi quelli che sciano» e aprire dal 27 «perché se mancano gli sciatori, manca anche chi va nei negozi, nei ristoranti e nei bar».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA