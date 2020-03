LA MALATTIA

UDINE Anche Udine registra il primo decesso da Coronavirus, facendo salire a tre il numero delle vittime. Si tratta di una donna di 93 anni, affetta da più patologie, risultata positiva al test, deceduta al santa Maria della Misericordia. Tutte le tre vittime (le prime due a Trieste e Pordenone) avevano un'età avanzata ed erano affette da patologie pregresse. E sono 116 i casi positivi al Covid-19 in Fvg con 27 ricoverati in ospedale, tra cui 6 in terapia intensiva, mentre i tamponi effettuati finora sono 1.602. Tra i nuovi contagi anche il comandante della polizia locale di Monfalcone e un cittadino di San Daniele ospedalizzato a Udine.

A SAN DANIELE

San Daniele registra così la prima positività e a renderlo noto è stato il sindaco Pietro Valent via facebook. «Abbiamo attivato il primo livello di attenzione ha fatto sapere Valent, dando la notizia del caso sandanielese e lanciando un appello ai cittadini E' necessario che ciascuno di attenga alle disposizioni, tutti siamo potenzialmente portatori di questo virus». Il primo cittadino suggerisce anche di muoversi uno per famiglia anche per andare a fare la spesa e senza toni allarmisti ammette che un caso bisognava aspettarselo, non se ma quando. Il caso si è registrato stanotte e sono state prese tutte le misure. Tutto è sotto controllo e la persona è ospedalizzata. Anche in alcuni Comuni, da cui però non arrivano conferme ufficiali, tra i residenti si mormora di casi di isolamento domiciliare, come a Manzano dove la voce circola da giorni. Certi, invece, altri casi in Friuli Venezia Giulia. Il Coronavirus, che finora aveva risparmiato l'Alto Friuli, ieri ha fatto registrare il primo caso a Moggio Udinese; si tratta di un uomo di mezza età, anche lui in isolamento domiciliare. E pure in questo caso, con la massima trasparenza, a darne notizia è stato il sindaco di Moggio, Giorgio Filaferro. Il virus è arrivato anche ad altre altitudini con un ulteriore caso ad Arta Terme. Tra i positivi anche il primo cittadino di Cordenons, Andrea Delle Vedove che ora si trova in isolamento domiciliare. Ritornando in provincia di Udine, un caso positivo è stato accertato ieri anche alla Pratic di Fagagna, azienda leader nella progettazione di pergole e tende da sole che conta oltre 200 dipendenti. Il caso è stato riscontrato in un collaboratore operante nel reparto produttivo. La notizia è giunta direttamente dallo stesso dipendente, a casa in questi giorni per malattia, nel tardo pomeriggio di lunedì e ha determinato l'immediata attivazione delle procedure. Tutti gli addetti sono stati informati nel corso di una riunione allestita in uno degli ampi spazi aziendali, come previsto in questi casi e con l'obiettivo di individuare le persone entrate in contatto con l'operatore. Colleghi che si sono messi in auto-isolamento e non manifestano, al momento, sintomi riconducibili al Coronavirus. La proprietà ha istituito un numero di telefono aziendale dedicato e già da ieri tutta l'azienda si è allineata sui comportamenti da tenere, oltre che sugli sviluppi dei prossimi giorni.

IN AZIENDA

«Abbiamo ritenuto di interagire subito con i nostri collaboratori e condividere la strategia per i prossimi giorni, visto che la collaborazione di tutti è fondamentale», spiegano i vertici di Pratic, dove si è potuto contare anche sulla presenza fortuita di un medico, impegnato nelle visite aziendali di routine, il che ha permesso una comunicazione rapida ed efficace con tutte le autorità competenti, che l'azienda ha contattato, in primis l'azienda sanitaria. Il trattamento di sanificazione, nel frattempo, è stato organizzato per tutti i reparti aziendali; pertanto resteranno chiusi fino al 13 marzo i reparti produttivi, mentre restano operativi gli uffici amministrativi e di direzione e, dove sarà possibile, verrà adottato lo smart working.

Lisa Zancaner

