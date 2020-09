SACILE

Virus del Nilo: sono 40 i volontari allertati dall'assessore all'Ambiente, Maurizio Coan, per la distribuzione delle pastiglie anti-larvali. Il provvedimento rientra nella necessità di tenere alta la guardia in merito virus del West Nile (WNV) trasmesso tramite le punture delle zanzare. Lo scorso 10 settembre, l'Azienda Sanitaria ha infatti comunicato di aver rilevato la positività al virus in oggetto in alcune zanzare raccolte nel territorio provinciale in tre comuni (Cordenons, Fiume Veneto e Montereale). Per garantire una sicurezza sanitaria che sia il più possibile diffusa, l'Amministrazione comunale ricorda alla popolazione i comportamenti virtuosi per eliminare i luoghi di riproduzione dell'insetto ed evitare per quanto possibile di farsi pungere dagli insetti.

«L'Ufficio Ambiente ha già allertato, informa l'assessore 40 volontari, che si rendono disponibili nella distribuzione delle pastiglie anti-larvali, aggiunge che non c'è alcuna intenzione di fare allarmismo inutile, ma ricordo che è importante rispettare l'ordinanza comunale 76 del 27 maggio 2020, relativa ai sistemi passivi di lotta alle zanzare in aree private e di tutelarsi per evitare la puntura degli insetti. I comportamenti virtuosi per eliminare i luoghi di riproduzione dell'insetto sono i soliti: evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana; evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. E ovviamente, dove possibile, installare zanzariere alle finestre e alle porte che impediscano agli insetti di entrare nelle abitazioni e utilizzare prodotti anti-puntura quando si sta in luoghi aperti».

Michelangelo Scarabellotto

