Violenza sulle donne, più case rifugio

LA STRATEGIAUDINE Servono più case rifugio a Udine per le donne che fuggono dagli uomini che le maltrattano. In tema di pari opportunità l'assessore comunale Elisa Battaglia non nasconde che la sua priorità è il tema della violenza sulle donne (su cui già aveva lavorato come assessore provinciale): «È necessario fare un ragionamento su queste tematiche, coinvolgendo anche le scuole. Inoltre anticipa -, ho previsto un incontro con il servizio Zero Tolerance e vorrei ampliare il numero di appartamenti a disposizione per le donne che...