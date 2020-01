Violenza, polemica sul post di un consigliere: «Se l'è cercata»

LA VIOLENZA

UDINE Rimane ancora senza un volto l'aggressore della giovane friulana violentata la notte di Capodanno a Udine. Anche ieri per tutta la giornata sono proseguite senza sosta le indagini degli uomini della Polizia coordinate dal vicequestore Massimiliano Ortolan per mettere assieme i tasselli della scioccante vicenda, dopo la denuncia presentata dalla donna e il suo drammatico racconto. Nonostante lo choc, il buio e la paura, la giovane sarebbe riuscita a fornire ai poliziotti una seppur parziale descrizione del suo aggressore, la cui identità è ancora sconosciuta. Il riserbo delle forze dell'ordine è massimo per non compromettere gli accertamenti, volti a chiarire quanto accaduto. Parallelamente negli uffici della Questura di viale Venezia, sono stati ascoltati alcuni testimoni indiretti, a cominciare dagli amici della vittima, che l'hanno soccorsa subito dopo la violenza, quando si è ripresentata in piazza San Giacomo, scappando dalla salita del Castello dove si sarebbe consumata la violenza. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla ricerca di elementi utili.

LA POLEMICA

Nel frattempo però è divampata la polemica social sull'episodio, a seguito di un alquanto inopportuno post su Facebook del consigliere comunale di San Daniele Giovanni Candusso, già rimbalzato agli onori della cronaca per precedenti scivolate sul web nei confronti degli ebrei in occasione del caso Segre. L'amministratore sandanielese, dimessosi dalla Lega, ha definito incauta la ragazza commentando la notizia su internet. «La violentata è salita lungo la stradina sterrata verso il castello e si è incautamente fermata a fare foto della piazza ha scritto - Così è stata comodamente aggredita e violentata, visto il rumore che copriva l'aggressione. In poche parole, se l'è cercata». Poi mezza marcia indietro dalle pagine Facebook del gruppo Sei di San Daniele se. Ma non è servita a disinnescare lo sdegno trasversale. Parole di condanna sono arrivate dal primo cittadino di San Daniele, Pietro Valent. «Da sindaco di San Daniele, da padre, da marito, da uomo mi dissocio dalle parole del consigliere comunale Candusso sulla vicenda che la notte di Capodanno ha visto una giovane ragazza vittima di violenza ha scritto in un lungo post su Facebook -. Non vi può essere nessuna giustificazione, nessuna attenuante per chi alza anche solo un dito contro una donna, e in generale contro qualsiasi altra persona. A nome della città di San Daniele porgo le scuse alla vittima - continua il sindaco - per quanto affermato dal consigliere Candusso ribadendo che le parole dello stesso vengono da noi stigmatizzate e reputate gravi e che non corrispondono in alcun modo ai sentimenti dell'amministrazione, del consiglio comunale e della città. Invito il consigliere Candusso, che in consiglio siede come autonomo, a riflettere su ciò che ha scritto, sui sentimenti che ha provocato, compresa l'indignazione già espressa da molti concittadini ed a prendere le decisioni del caso». Anche la presidente del Comitato pari rappresentanza 50 e 50, Ester Soramel si scaglia contro l'esponente sandanielese: «Questa sub-cultura va estirpata con ogni mezzo e in modo esemplare. Se non è possibile perseguire tutti i leoni e tutte le leonesse da tastiera che la diffondono, è invece doveroso punire coloro che la praticano ricoprendo cariche istituzionali rimuovendoli dallo scranno che forse hanno conquistato anche per tale merito, perché ultimamente pare che la comunicazione violenta assicuri maggior consenso elettorale». La presidente della Commissione regionale pari opportunità (Crpo Fvg), Dusy Marcolin, esprime «rabbia e sgomento» per quanto pubblicato - e poi rimosso - sul proprio canale social dal consigliere sandanielese. «È inaccettabile solo l'idea - afferma Marcolin - di fare ricadere sulla vittima qualsisia responsabilità su un fatto di violenza perpetrata a suo danno da un aggressore che, auspico, possa essere quanto prima identificato». La consigliera regionale grillina Ilaria Dal Zovo chiede «immediate dimissioni del consigliere comunale Candusso. La vera sfida, se si vuole sconfiggere la violenza contro le donne, è il cambiamento culturale: sentire che se l'è cercata non è accettabile. Frasi del genere, pronunciate o scritte da un rappresentante delle istituzioni, sono ancora più gravi. Candusso si vergogni, si scusi e si dimetta».

