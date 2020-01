Violentata in castello a Capodanno, caccia allo stupratore

IL CASO

UDINE Adocchiata mentre stava facendo una foto alla festa di piazza, pochi minuti dopo il clou dei festeggiamenti di Capodanno, quindi strattonata, bloccata con la forza e poi violentata. Un racconto scioccante quello reso ieri da una giovane friulana agli agenti della Questura di Udine, intenti ad indagare ora sullo sconcertante episodio che sarebbe accaduto nella notte di Capodanno in centro. La ragazza, ascoltata nel pomeriggio negli uffici di viale Venezia, stava festeggiando in uno dei locali di piazza San Giacomo assieme ad alcuni amici. A mezzanotte e mezza si è allontanata, con l'intenzione di raggiungere piazza Primo Maggio per vedere come stava proseguendo la festa in quella zona della città. Con l'intenzione di scattare alcune foto alla folla avrebbe percorso la prima rampa della salita al colle del castello, 200 metri circa. A quel punto, raggiunto il muretto, sarebbe stata avvicinata e strattonata da un giovane, del quale ancora non è chiara l'età e la nazionalità, che prima avrebbe cercato di baciarla con la forza e poi di infilarle le mani, sotto la gonna, nelle parti intime. A quel punto la giovane ha provato a liberarsi dalla presa del malintenzionato ed è scattata una colluttazione. I due sono caduti, l'uomo le ha strappato la biancheria e ha proseguito nel suo intento. La ragazza ha continuano ad urlare, ha provato a chiedere aiuto a gran voce ma con il frastuono del concerto in quel momento in corso nessuno ha percepito quanto stava accadendo. Non si è rassegnata e fortunatamente è riuscita a impossessarsi del suo smartphone che aveva estratto per scattare le foto, chiedendo così aiuto e spingendo l'aggressore a scappare in fretta e furia. A quel punto la ragazza è riuscita a recuperare le forze e a tornare in piazza San Giacomo, dove gli amici l'hanno soccorsa, raccogliendo il suo racconto e portandola poi immediatamente in ospedale. La donna è stata accolta dai sanitari del pronto soccorso, è stata medicata. Sono scattate le procedure che, in caso di aggressioni o violenze, prevedono appunto anche la segnalazione alle forze dell'ordine. I sanitari hanno dichiarato una prognosi di otto giorni per la guarigione completa mentre sono già in corso le indagini uomini della Squadra Mobile, guidata dal vice questore aggiunto Massimiliano Ortolan, i quali dopo aver riascoltato la testimonianza della trentenne si sono messi al lavoro per recuperare eventuali altre corrispondenze, aiutati magari dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

REAZIONI

«La violenza sessuale avvenuta sul castello e il comportamento disdicevole tenuto da gruppi di immigrati ubriachi, che si sono letteralmente impadroniti di piazza Primo maggio dopo la mezzanotte, raccontano drammaticamente il quadro della situazione sicurezza ed immigrazione a Udine», ha detto ieri il segretario della lista Io Amo Udine, Stefano Salmè. «Non si contano le donne e le famiglie che sono state infastidite da gruppi molesti di immigrati - sostiene - nell'assoluta assenza di quella vigilanza tanto reclamizzata dalla giunta comunale. La giunta ha sborsato ben 52.000 euro per il capodanno udinese, giustificandoli anche con le esigenze legate alla sicurezza, ma i risultati sono un fallimento clamoroso» sostiene. Secondo lui l'assessore alla Sicurezza dovrebbe spiegare perché «la Polizia Locale non ha attivato un servizio efficace di controllo anche dell'area del castello. L'assessore alla sicurezza Ciani si dimetta».

