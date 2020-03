REATI

UDINE Sono 86 le persone denunciate dalle forze dell'ordine in provincia di Udine, nella sola giornata di mercoledì, per non aver ottemperato alle prescrizioni emanate dal Governo al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Il dato è stato diffuso ieri dalla Prefettura di Udine. Nel corso dell'attività sono state controllate 1.439 persone; 11 sono state denunciate per altri reati. In provincia i controlli hanno interessato anche 446 esercizi commerciali. In un caso è scattata la denuncia per il titolare. A Udine, Tavagnacco, Basiliano, Fagagna e Codroipo i carabinieri hanno denunciato 17 persone, perché sorprese a passeggiare in strada senza motivi validi e in violazione alle prescrizioni in materia di contenimento dell'epidemia di coronavirus. Tre di esse, una 52enne bulgara e due afghani (il primo di 19 e il secondo di 25 anni), sono altresì deferiti, perché già soggetti al divieto di ritorno nel comune di Udine. Stessa cosa a Povoletto, Majano e Tricesimo: qui i militari dell'Arma hanno denunciato all'autorità giudiziaria 5 persone che passeggiavano senza giustificati motivi. Anche il personale della Questura di Udine, in questi giorni di emergenza Covid-19, è stata impegnata sul territorio: nel capoluogo friulano ha controllato 3 cittadini stranieri (un afghano e due pachistani) che, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di eludere il controllo, nascondendosi dietro a un muretto. Si trattava di persone già note agli operatori di Polizia. Sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e di 220 euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento di precedenti cessioni. I tre sono sono stati denunciati per detenzione illecita di modica quantità di stupefacente a fini di spaccio, e sono stati sequestrati sia lo stupefacente sia i contanti. Tutti e tre sono stati denunciati anche per la violazione del decreto governativo. Le Volanti hanno inoltre denunciato un cittadino italiano di professione imbianchino: è stato controllato, alle 21.15 circa, in centro città, a Udine. Ha detto di aver terminato di lavorare alle 17, rimanendo in zona per fare un giro, perché non voleva tornare a casa. Due cittadini stranieri, un bengalese e un pakistano, sono stati trovati a consumare alcolici in via Leopardi, pure loro denunciati. Nei guai, infine, un italiano e un cittadino albanese che, nel primo pomeriggio di mercoledì, sono stati controllati in una zona centrale della città: avevano consumato un pasto in una piccola area verde e anche loro giravano per trascorrere il tempo, perché non volevano tornare a casa.

Le forze dell'ordine rinnovano gli appelli a fare attenzione alle truffe: c'è chi si finge personale socio-sanitario incaricato di effettuare i tamponi per il coronavirus, indossando anche la tuta bianca e le mascherine. Si ricorda che nessun operatore sanitario si presenta spontaneamente a casa per svolgere questo tipo di attività. Non sono inoltre previsti contatti telefonici se non con persone che siano già sotto sorveglianza sanitaria da parte del Dipartimento di igiene e sanità pubblica.

