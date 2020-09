L'anticipazione resa domenica dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, si è dimostrata corretta: il trasporto scolastico potrà essere espletato garantendo una capienza dei mezzi pari all'80 per cento di quella totale. Nella Conferenza Stato-Regioni di ieri, infatti, è passata la linea degli Enti locali, che alla capienza del 50 per cento proposta dal Comitato tecnico-scientifico, aveva contrapposto quella relativa a un'occupazione quasi totale dei bus. Il governo, inoltre, si impegnerà a finanziare con 200 milioni le corse aggiuntive che le Regioni dovranno inserire negli orari standard per coprire anche il 20 per cento dell'utenza che rimarrà scoperto. Entro novembre, poi, dovrebbero arrivare anche nuovi mezzi. Fedriga ha parlato di «soluzione accettabile». In Fvg ci si prepara quindi a un super-lavoro finalizzato a garantire l'aumento delle corse con gli autobus attualmente a disposizione.

Intanto da oggi è in vigore la nuova ordinanza che proroga le regole attuali relative al contenimento del contagio sino al 30 settembre. Restano quindi mascherine (al chiuso e all'aperto quando non si può rispettare il distanziamento di un metro) e linee guida per le attività economiche. L'ordinanza recepisce anche l'obbligo di tampone per chi torna da Croazia, Malta, Grecia e Spagna e la chiusura di ogni attività comprendente il ballo. Per il trasporto pubblico locale del Fvg la Regione, con una nuova ordinanza firmata ieri, ha ulteriormente prorogato fino a lunedì 7 settembre le disposizioni entrate in vigore lo scorso 26 giugno, che consentono ai passeggeri di sfruttare, senza distanziamenti, tutti i posti a sedere all'interno dei mezzi. Resta in vigore anche l'obbligo di utilizzare i sistemi di protezione. È una disposizione transitoria in attesa delle decisioni nazionali. Infine il contagio. Calano i tamponi e il contagio va in picchiata e segue a ruota l'andamento del monitoraggio. Ieri sono stati rilevati solo cinque nuovi casi. Due contagi sono stati segnalati nel Pordenonese, altri due in provincia di Udine, dove desta preoccupazione la positività di un'anziana ospite della casa di riposo di Pontebba, e l'ultimo a Gorizia. In aumento, invece, i pazienti ricoverati in Rianimazione che salgono a due. Calano i ricoveri che non necessitano di cure intensive: erano 15 domenica, sono 13 ora.

